Abren una investigación por la polémica campaña contra agresiones sexuales de Almería

El Defensor del Pueblo Andaluz ha admitido a trámite una queja de la asociación 'Hazte Oír' por la campaña de sensibilización promovida por el Ayuntamiento de Almería contra las agresiones sexuales, con el lema ‘Si dice no, no es sexo, es agresión', retirada por la polémica generada por uno de sus carteles.



En una nota de prensa, 'Hazte Oír', que denuncia que dicha campaña "blanquea la pederastia en Almería", indica que en la propia notificación remitida por Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz, se especifica que “se ha solicitado al Ayuntamiento de Almería que se aporte la información necesaria para analizar los hechos planteados en la queja”.



“Presentamos la queja confiando en el buen hacer del señor Maeztu y nos alegra saber que ya se ha iniciado el trámite para que se investigue y, sobre todo, se esclarezca lo ocurrido”, ha indicado Nouna Lozano, portavoz de Hazte Oír.



La asociación también solicitó que el Defensor del Pueblo iniciase los procedimientos necesarios para tomar las medidas oportunas con el fin de evitar lo ocurrido en Almería.



En el polémico cartel de Almería se veía la fotografía de un niño sobre el mensaje "si dice no, no es sexo, es agresión", acompañado a su vez de la información de que "el 72,3 % de las agresiones sexuales a menores se producen en el entorno familiar y escolar de la víctima".



El consentimiento al que hace referencia el cartel no existe para la infancia y la adolescencia: por debajo de 16 años, todo acto sexual con un menor es agresión sexual.



Lozano ha recordado que se plantearon varios puntos concretos al Defensor, como son iniciar una investigación para esclarecer cómo y por qué el cartel llega a estar expuesto; emitir un comunicado oficial respecto a los hechos descritos y preparar junto con las diferentes instituciones involucradas una reunión con el fin de elaborar un plan urgente para diseñar las medidas necesarias con un fin: que no se repitiese una campaña como la de Almería.



"Un plan concreto, realista y, sobre todo, que pueda implementarse sin necesidad de crear comisiones de comisiones"; dice 'Hazte Oír', que también reclama a Maeztu que considere emprender las medidas legales oportunas con relación a los hechos acaecidos, labor en la que él mismo tiene competencias y más cuando se trata de "un caso tan grave como el acontecido".



'Hazte Oír' presentó la denuncia en nombre de más de 20.000 personas que firmaron también la petición relacionada con dicha queja.



Asimismo, se ha llevado a cabo una acción en la propia ciudad de Almería, concretamente una "contracampaña de prevención" de la violencia sexual contra la infancia. Desde hace días puede verse en un soporte publicitario en pleno centro de Almería, el cartel creado por la asociación con el fin de revertir el daño ocasionado por la campaña del Ayuntamiento de la ciudad.



“La admisión a trámite de la denuncia es una gran noticia pero confiamos en que tengamos novedades a corto plazo para que el terrible error cometido por el consistorio no quede sin consecuencias. Pasan página demasiado rápido, pero les puedo asegurar que ni Hazte Oír ni yo misma lo vamos a hacer. La infancia no se toca”, ha concluido Nouna Lozano.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es