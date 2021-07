Sánchez y Díaz pactaron mantener los cinco ministerios de Unidas Podemos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, negociaron algunos aspectos de la remodelación del Ejecutivo y pactaron que no afectara a los cinco ministerios en manos de representantes de la formación morada.



Fuentes cercanas a Díaz han informado a Efe de esas conversaciones de Sánchez y la vicepresidenta tercera antes de que se conociera que será este sábado cuando se procederá a la remodelación ministerial.



Los cambios no afectarán ni al número de ministros de Unidas Podemos ni a las competencias que actualmente tienen.



Por tanto, la amplia reestructuración del Gabinete que se conocerá a lo largo del día se limitará a los departamentos que están encabezados por miembros de la parte socialista.



La ratificación de los cinco ministros de Unidas Podemos se ha conocido después de que en las quinielas sobre la remodelación del Gobierno se incluyese con fuerza esta semana al titular de Consumo, Alberto Garzón, después de la desautorización de que fue objeto por Sánchez por su campaña para reducir el consumo de carne.



"A mí, donde me pongan un chuletón a punto, eso es imbatible", señaló el presidente del Gobierno al ser preguntado por esa polémica.



Los cinco ministerios que seguirán correspondiendo a Unidas Podemos, además de la vicepresidencia tercera y Trabajo que lidera Yolanda Díaz y el departamento de Consumo que encabeza Garzón, son los de Igualdad (Irene Montero), Derechos Sociales (Ione Belarra) y Universidades (Manuel Castells).

