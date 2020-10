Sánchez propone al PP parar la reforma del CGPJ para negociar su renovación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto al líder del PP parar la tramitación de la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial para ponerse a negociar y conseguir la renovación de éste y los demás órganos constitucionales.



En su intervención en la segunda jornada del debate de la moción de censura, Sánchez ha hecho un llamamiento a todos los partidos "con responsabilidad de Estado" para iniciar esta negociación en cuanto concluya la sesión.



"Sentémonos y renovemos los órganos constitucionales", ha dicho el jefe del Ejecutivo, quien para ello ha ofrecido al PP "parar el reloj" de la reforma presentada por PSOE y Podemos para cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces.





Sánchez ha arremetido contra el candidato de esta moción, Santiago Abascal, por no haber ofrecido proyecto alguno y ha celebrado que Vox se vaya a quedar solo en esta iniciativa que en lugar de constructiva sólo ha sido una "expresión de furia destructiva".Pero ha pedido a los demás partidos "invertir" el "signo" de esta moción de censura y convertirla en una "oportunidad para construir", y se ha dirigido al líder del PP para reclamarle, una vez más, negociar la renovación de los órganos constitucionales pendientes."Señor Casado, renovemos el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo el Tribunal Constitucional. Necesitamos un entendimiento, claro que sí", ha dicho Sánchez.Y ha apostillado que "como todo esfuerzo es poco" él da un paso más y anuncia su disposición de "detener el reloj de la reforma" del Poder Judicial para poder llegar a un acuerdo.Ha insistido, eso sí, en que la negociación debe comenzar "ya", en cuanto concluya la votación de la moción, y ha invitado a todos los partidos con "responsabilidad de Estado".El jefe del Ejecutivo ha valorado que Abascal vaya a ser "derrotado" en esta votación, algo que supone "un alivio para todos", incluido, ha aventurado, para el propio líder de Vox, que no tiene más proyecto para España que "una rabia mal contenida".También le ha dicho que aunque lo pretenda Abascal "no es el salvador de España, afortunadamente", porque los salvadores son los millones de ciudadanos representados en el Congreso.Una España representada en el hemiciclo que es la que "está emplazada a salir adelante", ha recalcado en un nuevo llamamiento al diálogo.