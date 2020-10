Ocho fiscales del Supremo estudiarán la petición de imputación de Iglesias

Ocho fiscales del Supremo analizarán la petición del juez del caso Villarejo de imputar al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por tres delitos relacionados con la investigación de la pieza Dina, sobre el robo del móvil a la exasesora del partido Dina Bousselham.



El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, ha optado finalmente por dejar opinar a los fiscales de Sala sobre la exposición razonada del magistrado de la Audiencia Nacional después de que estos le reprocharan no haber recabado su parecer con las querellas por la gestión de la crisis sanitaria, lo que provocó una crisis en el Ministerio Público.



Navajas tampoco será quien suscriba el informe que ha reclamado a la Fiscalía la Sala Segunda del Supremo, sino la fiscal de Sala con mayor antigüedad, Pilar Fernández Valcárcel, según han informado a Efe fuentes jurídicas.





De este modo, todos los fiscales de Sala del Tribunal Supremo tendrán acceso a la exposición razonada del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, para analizarla.Después, todos ellos se reunirán con Fernández Valcárcel para emitir sus opiniones y orientar un criterio sobre la petición del juez, según las fuentes consultadas.Las funciones de la Junta de fiscales de Sala, según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, son la unificación de criterios, circulares y la asistencia técnica cuando es requerida por la Fiscalía General del Estado.En este caso, como también sucedió con las querellas del Covid, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha optado por apartarse al tratarse de la petición de investigación a un miembro del Gobierno con ella estibo vinculada como ministra de Justicia.Navajas, quien a raíz de los reproches de los fiscales por no consultarles las querellas del covid hizo unas duras declaraciones en las que dijo haberse sentido presionado por compañeros, entre ellos Consuelo Madrigal, también ha decidido no figurar en este nuevo informe que afecta al Gobierno.En esas declaraciones, Navajas, número 2 de la Fiscalía, habló tangencialmente del caso Dina al ser preguntado por la presunta relación del fiscal del caso Villarejo Ignacio Stampa y la abogada de Podemos Marta Flor Núñez -que también figura en la exposición razonada-.Calificó esta circunstancia de "escandalosa", aseguró que cuando lo supo quiso vomitar, y que si de él hubiera dependido hubiera apartado al fiscal del caso.La pasada semana, el juez del caso Villarejo remitió al Supremo la exposición razonada en la que pide investigar a Iglesias por descubrimiento o revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos, y acusación o denuncia falsa y/o simulación delito en el caso Dina.La exposición razonada incluye también a la ex responsable de los servicios jurídicos de Podemos y vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo, y a los letrados de esta formación Marta Flor Núñez y Raúl Carballedo, así como a la propia Dina Bousselham y a su pareja Ricardo de Sá Ferreira, estos dos últimos por falso testimonio.El magistrado considera que Iglesias usó de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral ante los comicios de abril de 2019.Califica de "consciente y planificada actuación falsaria desplegada por el Sr. Iglesias con su personación, fingiendo ante la opinión pública y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales".