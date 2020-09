Ayuso pedirá a Sánchez el apoyo del Ejército para cuestiones sanitarias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pedirá este lunes al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, el apoyo del Ejército para cuestiones sanitarias, según fuentes del Ejecutivo madrileño.



Díaz Ayuso recibirá a Sánchez en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, para reforzar la colaboración entre ambas administraciones para doblegar la curva en uno de los territorios más castigados por la pandemia.



El encuentro tendrá lugar a las 12.00 horas en la sede del Gobierno regional, el mismo día en el que entran en vigor nuevas medidas de restricción de actividad y de movilidad en 37 zonas básicas de salud de la Comunidad con una mayor incidencia acumulada de coronavirus.





Desde el pasado jueves, los equipos de ambos gobiernos preparan un espacio de cooperación en la lucha contra la Covid-19.Sánchez pidió el pasado jueves pasado en una carta dirigida a Ayuso reunirse "cuanto antes" para reforzar la cogobernanza entre ambas administraciones ante "los momentos críticos" que atraviesa la región, oferta que aceptó la presidenta madrileña, que había solicitado en varias ocasiones este encuentro.Por su parte, Ayuso envió una carta de respuesta a Sánchez donde reiteraba la necesidad de diseñar "estrategias nacionales" para acabar con la epidemia en Madrid, que tiene una "especial vulnerabilidad" por sus condicionantes de movilidad, densidad y relaciones con el resto del país.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró el pasado sábado que no contempla un nuevo confinamiento de toda España y garantizó que en la reunión con Ayuso sólo será para ayudar, no para juzgar ni tutelar.En una entrevista en La Sexta, Sánchez confió en que las medidas que va a poner en marcha Madrid desde el lunes sean las correctas y surtan efectos, e insistió en que el Ejecutivo seguirá ayudando a todas las autonomías y especialmente a Madrid."Mi mensaje es que el Gobierno va a ir el lunes a la Puerta del Sol (sede del Gobierno madrileño) a ayudar, a apoyar. No vamos a juzgar ni evaluar", ha recalcado.El hecho de que la reunión se celebre en la sede del Gobierno madrileño ha dicho que fue una propuesta suya como un muestra de proximidad y empatía.Por otro lado, el PP nacional lanzó el pasado sábado duros reproches a Sánchez por la actitud que ha tenido con Madrid y con Ayuso.Fuentes oficiales de la dirección nacional del PP han llegado a acusar a la Delegación del Gobierno en Madrid de haber estado más preocupada de preparar una moción de censura contra Ayuso que de ayudar a contener la epidemia.