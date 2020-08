Más de 450 sanitarios piden a Ayuso que actúe para evitar un nuevo colapso

Más de 450 sanitarios y cuatro organizaciones sectoriales han reclaman al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que actúe para evitar "un nuevo colapso en el sistema sanitario" madrileño y proponen un decálogo con medidas como contratar más rastreadores y profesionales de atención primaria.



Los profesionales sanitarios, entre médicos, enfermeros o celadores, trasladan, a través de un documento publicado en redes sociales, un décalogo de diez medidas tanto al Ejecutivo de Díaz Ayuso como al Parlamento regional para fortalecer el sistema ante la pandemia y atajar el avance del virus, con un número creciente de contagios, hospitalizados y pacientes en UCI.



Este decálogo lo suscriben más de 450 médicos, junto a la Asociación Madrileña de Salud Pública (Amasap), la Plataforma de Centros de Salud, el Foro de Salud Comunitaria y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina.





Entre los firmantes figuran José Manuel Freire, neumólogo y diputado del PSOE en el Parlamento madrileño, y Mónica García, anestesista y parlamentaria por Más Madrid.Piden la "apertura de todos los centros de salud y de los consultorios locales y refuerzo de sus plantillas" en un 20 %, también en líneas telefónicas y de administrativos o abrir en los hospitales todas las camas cerradas, asegurando circuitos separados para la covid.Para una adecuado rastro aseguran que Madrid debe tener entre 1.700 y 2.000 rastreadores, un ratio de 30 por cada cien mil habitantes. Actualmente son 560 según la Consejería de Sanidad que ha solicitado 150 de estos profesionales al ejército.Además, proponen que sean las zonas básicas de salud las unidades que sirvan para coordinar y reforzar los servicios centrales de salud pública con 40 técnicos con vinculación permanente.Estos profesionales reclaman asimismo que los laboratorios de la sanidad pública madrileña tengan capacidad de detección "suficiente" para detectar casos sintomáticos, contactos estrechos y "cribados selectivos en poblaciones específicas en ámbitos geográficos muy localizados".La administración también debe a juicio de estos médicos garantizar que "los casos positivos se aíslen y los contactos estrechos guarden cuarentena sin sufrir perjuicios económicos" así como "habilitar espacios para alojar a quienes no puedan aislarse o guardar cuarentena en su domicilio".Un plan de contingencia continuado en las residencias, protección y limpieza que garanticen la seguridad de trabajadores, sanitarios, esenciales y también los más precarios como los temporeros o un plan de actuación para los establecimientos docentes son otras de sus propuestas.Hacer efectivo lo que piden costaría, aseguran, 400 millones de los 2.250 que el Gobierno de Ayuso recibirá del Estado para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus.Además, quieren que un "comité científico COVID-19" con "profesionales independientes" asesore a la Comunidad y exigen "indicadores públicos y transparentes, de actualización diaria, que sirvan para orientar todas las medidas para la contención de la COVID-19".Los firmantes piden al Gobierno y a la Asamblea de Madrid que actúen ya para evitar nuevas muertes "imperdonables", "tanto por la covid-19 como por problemas de salud no atendidos". "Cada día que no se actúa hay más muerte y más dolor", advierten.