Feijóo y Sánchez finalizan su reunión que se ha prolongado durante casi una hora

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y el presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez han finalizado su reunión de cara a la investidura del candidato popular, que se ha alargado durante casi una hora.



El encuentro, sobre el que no había expectativas de acuerdo, ha comenzado poco después de las diez de la mañana en una sala de una de las ampliaciones de los edificios parlamentarios del Congreso de los Diputados, a la que solo han podido acceder los reporteros gráficos.



Ha finalizado minutos antes de las once de la mañana, y enseguida el secretario general socialista ha abandonado el edificio en su coche oficial rumbo a la sede del PSOE de la madrileña calle Ferraz, donde se reúne la Comisión Ejecutiva Federal.



Ante las cámaras, Feijóo y Sánchez se han saludado con un apretón de manos y a continuación han tomado asiento en dos sillas, con banderas de España y de la Unión Europea detrás, que han servido de escenario para su reunión.



Mientras ambos estaban reunidos, ha trascendido que Sánchez ha propuesto a Feijóo que se comprometan a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes del 31 de diciembre sea quien sea la persona elegida como presidente del Gobierno.



Tras el encuentro, el líder del PP comparecerá ante los periodistas en la sala de prensa del Congreso, mientras que en la sede del PSOE habrá una rueda de prensa tras la reunión de su dirección.



Este es el primer encuentro de Feijóo ante el debate de investidura del 26 y 27 de septiembre, al que, si no hay cambios y sorpresas de última hora, llegará sin apoyo suficiente para ser elegido presidente.