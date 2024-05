Toni Kroos anuncia su adiós

El centrocampista alemán Toni Kroos anunció el fin de su carrera profesional a los 34 años, a la conclusión de la Eurocopa de Alemania, declinando la propuesta de renovación de contrato del Real Madrid y despidiéndose en la cima de su carrera.



"7 de julio de 2014, el día de mi presentación en el Real Madrid, el día que cambió mi vida. Mi vida como futbolista, pero sobre todo como persona. Fue el comienzo de una nueva vida en el Club más grande del mundo. Hoy, después de 10 años, al final de la temporada, esta vida llega a su fin", anunció en sus redes.



"¡Nunca olvidaré esta década tan apasionante y exitosa! Me gustaría agradecer muy especialmente al presidente Florentino Pérez, al club y a todos los que me recibieron con el corazón abierto y confiaron en mí. Pero sobre todo quiero agradeceros, queridos madridistas, vuestro cariño y vuestro apoyo desde el primer día hasta el último", añadió.



Kroos, que ha disputado 463 partidos con el Real Madrid, en los que conquistó 22 títulos con 299 victorias, 89 empates y 75 derrotas, marcó 28 goles y repartió 93 asistencias, colgará las botas siendo el quinto extranjero con más partidos en la historia del club blanco tras Karim Benzema, Marcelo, Roberto Carlos y Luka Modric.



"Al mismo tiempo, esta decisión significa que mi carrera como futbolista en activo terminará este verano después de la Eurocopa. Como siempre he dicho, el Real Madrid es y será mi último club", reconoció tras haber comunicado al club que no aceptaba propuesta de renovación por un año que tenía sobre la mesa.



"Hoy estoy feliz y orgulloso de haber encontrado en mi cabeza y en mi corazón el momento adecuado para esta decisión. Mi ambición siempre fue terminar mi carrera en la cima de mi nivel. A partir de este instante, en mi mente sólo hay un pensamiento principal y nada me va a apartar de esto: ¡¡¡A por la 15!!! ¡HALA MADRID Y NADA MÁS!", cerró su mensaje en las redes sociales junto a fotos del día de su presentación, de conquistas de la 'Champions' y con su familia en un Santiago Bernabéu vacío tras un partido.

