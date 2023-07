Santiago Abascal dice que quiere "confrontar con el Gobierno de la ruina" en el debate

Cargando el reproductor....

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este martes que busca "confrontar con el Gobierno de la ruina" en el debate a cuatro que se celebrará este miércoles de cara a las elecciones generales del 23 de julio, al tiempo que ha criticado la ausencia en la cita del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Para Abascal, la ausencia del presidente 'popular' "no viene bien" a los españoles ni a los electores del partido de Feijóo. "Que Feijóo no esté no viene bien a los españoles ni a sus electores, sería mejor que estuviera", ha indicado en un desayuno informativo de Europa Press, donde ha subrayado que habría preferido que la cita "hubiera sido realmente plural".

No obstante, el líder de Vox considera que el debate del miércoles es "más representativo" que el 'cara a cara' que mantuvieron hace una semana Feijóo y el presidente, Pedro Sánchez, porque permitirá que los españoles escuchen "toda la oferta política".

Sobre el desempeño de Vox en el debate electoral, en el que además de Abascal y Sánchez también participará la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, el líder de la formación se ha congratulado por que "su discurso" llegará "de manera directa" a los electores, ante las "demonizaciones y los trucos de magia" de Sánchez. "Quiero confrontar con el Gobierno de la ruina", ha asegurado.