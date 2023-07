Diario de campaña: resaca de debate, con Sánchez satisfecho y Feijóo que pide no confiarse

Cargando el reproductor....

La quinta jornada de la campaña del 23J ha estado marcada por el cara a cara que enfrentó en televisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este martes se ha mostrado "satisfecho" del debate, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha llamado a no confiarse.



Sánchez ha viajado a Lituania para participar en su sexta cumbre de la OTAN, donde ha dicho que enfrente tuvo a un "Feijóo que ante la ausencia absoluta de proyecto político y de programa lo que hizo fue plantear una montaña de mentiras".



"Hizo un uso descarnado como en los últimos años del terrorismo de ETA, que afortunadamente desapareció hace once años y, por tanto, yo salgo satisfecho", ha añadido.



Dirigentes y candidatos del PSOE han abundado en el mismo argumento, entre ellos el portavoz en el Congreso y cabeza de lista por Bizkaia, Patxi López, que ha acusado a Feijóo de "embarrar desde el minuto uno" el debate.



También el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la vicepresidenta económica primera, Nadia Calviño, han coincidido en que el cara a cara fue una "cascada" de mentiras por parte del líder del PP, que eludió "un debate honesto y limpio".



FEIJÓO NO ESPERABA QUE LE SALIERA "TAN BIEN"



En cambio, el candidato del PP ha vaticinado este martes que el líder de los socialistas va a "perder por mucho" tras el cara a cara entre ambos que, ha confesado, no esperaba que le saliese "tan bien", al tiempo que ha llamado a no confiarse: "para que siga Sánchez tenemos bastantes opciones".



Feijóo, que ha acudido a Ciudad Real y ha recibido elogios de desconocidos por su desempeño en el debate desde que ha cogido el AVE en Atocha (Madrid), ha comentado que a su rival no le ha valido de "nada" encerrarse en Moncloa ni tener 800 asesores y ha reprochado su falta de respuestas al emplazamiento de dejarle gobernar si gana y que el candidato del PSOE haga lo mismo en caso contrario.



La satisfacción reinaba también en su equipo y el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha afirmado que la "operación salida" del "sanchismo" se llevará a cabo el 23J, mientras el portavoz de campaña, Borja Sémper, ha opinado el cara a cara proyectó la sensación de "un presidente de salida y otro de llegada".



Por su parte, el expresidente del Gobierno José María Aznar ha manifestado que una de las consecuencias del debate es "acelerar la idea" de que el PP ganará las elecciones y de que Núñez Feijóo llegará a la Moncloa, con más diferencia "de lo que algunos piensan".



CASI SEIS MILLONES DE TELESPECTADORES SIGUIERON EL DEBATE



El debate fue seguido por una media de 5,9 millones de telespectadores, lo que lo convierte en el menos visto en la televisión tradicional de los siete que se han celebrado en treinta años, según la consultora Barlovento con datos de Kantar Media.



El minuto más visto tuvo lugar a las 22:45 horas, con 6,4 millones de personas ante el televisor cuando el líder del PP propuso al jefe del Ejecutivo que ambos facilitaran la investidura del que obtuviera más votos.



También la Agencia EFE ha celebrado este martes el primero de sus debates temáticos, el primero dedicado al medio ambiente y en el que candidatos de los principales partidos -Cristina Narbona (PSOE), Paloma Martín (PP), Ricardo Chamorro (Vox), Julia Boada (Sumar-En Comú Podem)- han hablado sobre crear una autoridad nacional del agua, mejorar la movilidad sostenible o desplegar unas energías renovables garantes de la naturaleza.



CRITICAS DESDE CATALUÑA Y EUSKADI



También ha merecido el cara a cara la reacción del Govern catalán, cuya portavoz, Patrícia Plaja, ha asegurado que representa "la peor cara de la política". A Cataluña -ha criticado- "sólo se la ponen en la boca para atacarla".



En la misma línea se ha pronunciado el candidato del PNV por Bizkaia, Aitor Esteban, que ha reprochado a los dos candidatos que Euskadi estuviera "ausente" del debate, mientras el cabeza de lista de ERC por Barcelona, Gabriel Rufián, ha exigido a Sánchez que aclare si el PSOE permitirá una investidura de Núñez Feijóo.



Junto a ellos, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que "los ganadores" fueron su formación y Esquerra: "aunque no nos invitaron, estuvimos siempre presentes".



SEXTA JORNADA DE CAMPAÑA



En la sexta jornada de campaña volverá a estar ausente el candidato socialista, que sigue en la cumbre de la OTAN que se celebra en Lituania, mientras Alberto Núñez Feijóo protagonizara un acto en Murcia junto al presidente en funciones de la Región, Fernando López Miras, y José María Aznar, y otro en Alicante junto al próximo presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón.



El líder de Vox será entrevistado en Canal Sur Televisión.



También se presenta el manifiesto titulado "¡A las urnas las ciudadanas y los ciudadanos!", que pide el voto para partidos progresistas y ha sido suscrito por personalidades de la cultura y la política como Pedro Almodóvar, Manuela Carmena, Rosa Montero, Nicolás Sartorius y Unai Sordo.