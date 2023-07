Ser ciego, un obstáculo para estar en la mesa electoral pero no para retransmitir partidos

Cargando el reproductor....

Su ceguera no le ha impedido estudiar una carrera y un máster, trabajar como periodista o tener un canal de Youtube en el que hace también retransmisiones deportivas en directo, pero sí ha sido traba suficiente para ejercer de vocal de mesa electoral el próximo 23 de julio.



El joven invidente de Nuez de Aliste (Zamora) y residente en Valladolid Miguel Fernández Páez, de 28 años, ha lamentado que tras ser llamado para ser vocal suplente de una mesa electoral, en vez de facilitarle los medios para poder ejercer esa labor en caso de que no acudiese el vocal titular, se le haya invitado a presentar alegaciones para quedar excluido de ese cometido por su ceguera.



La indignación de este joven periodista deportivo parte de su experiencia después de que recibiera en su domicilio la notificación para acudir el 23 de julio y, tras exponer telefónicamente su caso a la Junta Electoral de zona de Valladolid, desde ese organismo no le ofrecieran facilidades para adaptar la labor de vocalía de mesa a su discapacidad, sino que se le sugirió que lo mejor que podía hacer era alegar para librarse.



Él alegó y quedó excluido pero en su escrito también hizo constar la "disfunción e inoperancia" que suponía que primero se le llamara y luego se le excluyera por ser ciego total, aunque ello no tenga por qué suponer una traba.



Ni siquiera sería necesario que el listado de electores de su mesa estuviera en Braille, bastaría con disponerlo en formato texto y contar con un programa informático adecuado.



"Es fácil de hacer si se quiere, la cosa es querer, tener voluntad", ha declarado Miguel Fernández, quien ha lamentado que desde la junta electoral en ningún momento le preguntaron qué necesitaba si quería ejercer de vocal o cómo podían contactar con la ONCE para adecuar la labor a su discapacidad visual.



"Les dije cómo podría yo ejercer esa labor porque aunque no me haga especial ilusión me ha tocado, es mi derecho, es una nueva experiencia", pero la respuesta que le dieron fue que su tarea sería independiente de la del otro vocal y no tenían nada adaptado por lo que lo mejor sería que alegara para ser excluido.



HABLAR DE INTEGRACIÓN PERO "SIN MOVER UN DEDO"



"Es un poco hipocresía hablar de integración y luego, a la hora de la verdad, no mover un dedo", ha asegurado este periodista invidente, que ha reconocido que a él ir o no ir en el fondo le da igual, pero lo que le molesta es "el trasfondo" por el que no puede ejercer de vocal.



Sobre el derecho al sufragio, Miguel Fernández, que lo ejerce desde hace diez años, ha explicado que aunque hay papeletas en Braille en su caso no ha tenido que recurrir nunca a ellas porque ha acudido a votar junto a su madre, con la que tiene "plena confianza".



EL PELOTERO DEL ANTIFAZ DE YOUTUBE



El malestar de esta persona con discapacidad visual es aún mayor después de ver cómo en su caso ha superado retos más difíciles, como tener un canal de Youtube llamado "El pelotero del antifaz", en el que hace análisis deportivos y retransmisiones en directo de partidos y eventos.



Para los directos, según ha explicado, se guía por las cronologías en tiempo real de los partidos en Twitter y se sirve como apoyo de las retransmisiones de la radio o de la televisión.



A partir de esa información hace su propia narración del encuentro en la que no falta el ritmo de las retransmisiones en directo, la jerga deportiva, las contextualizaciones y la información complementaria de jugadores y equipos.



El suyo ha sido el primer canal de Youtube en español creado y gestionado por un periodista deportivo ciego y tras un año de trayectoria cuenta ya con cerca de setecientos suscriptores y más de 47.000 visualizaciones.



Lo que no se podrá ver en el canal de "El pelotero del antifaz" es cómo un periodista deportivo deja a un lado los partidos de pretemporada y los últimos fichajes para ejercer de vocal de mesa en las elecciones del 23 de julio. E