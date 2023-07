Feijóo ve "lógico" que Vox esté en el Gobierno si el PP necesita su sí como en Extremadura

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que María Guardiola haya rectificado en Extremadura metiendo a Vox en su Ejecutivo porque es "lógico" que el partido de Santiago Abascal "forme parte del Gobierno" donde es necesario que vote sí a los populares.



"Pero donde no necesitamos el sí lo lógico es que Vox se mantenga fuera del Gobierno", ha agregado Feijóo en una entrevista este lunes con Telecinco acerca del pacto por el que Vox tendrá una consejería en Extremadura.



En otra entrevista con El Mundo traslada estas matemáticas al 23J: "Si sacamos más votos que la izquierda, intentaré la investidura en solitario. Y si no saco más votos que la izquierda pero ganamos claramente al PSOE, intentaré una abstención en la investidura".



Sobre Extremadura argumenta que "lo que mal empieza y acaba bien es mucho más importante que lo que empieza bien y acaba mal". "Creo que es más importante la gobernabilidad de Extremadura que la rectificación que ha tenido que hacer (María) Guardiola".



Guardiola criticó con dureza a Vox y dijo que no podía gobernar con ellos, como finalmente hará; al respecto, Feijóo ha explicado que Vox rompió el pacto inicial del PP en Extremadura, a lo que siguieron dos días de "intensidad emocional" y después se encauzó el acuerdo.



El líder de los populares ha señalado que habló con Abascal al respecto y ha defendido que el PP ha tardado menos en dar estabilidad a los extremeños que el PSOE que obligó a España a repetir elecciones en 2019 antes de gobernar en coalición con Podemos.



Volviendo al 23J, el candidato del PP defiende que un Gobierno en solitario está a su alcance, apunta a sondeos que colocan a su partido por encima de los 150 escaños y habla de los 160 para un Gobierno "sólido", es decir sin Vox.



Avisa además que los votantes de Vox toman nota si su partido vota con la izquierda en contra del PP e insta a los de Abascal a no bloquear el Gobierno del PP en la Región de Murcia.



Además, ha argumentado que el PP ha posibilitado más alcaldías y diputaciones gobernadas por el PSOE que las que ha pactado con Vox, a pesar de que ha pactado con el partido de Abascal coaliciones en Extremadura y en la Comunidad Valenciana y ha cerrado decenas de acuerdos en municipios.



Feijóo ha culpado al PSOE de sus acuerdos con Vox porque, al contrario de lo que ha hecho el PCR en Cantabria, no facilita los gobiernos del Partido Popular.