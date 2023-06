La feminista Amelia Valcárcel da su "confianza" a Feijóo por su política de igualdad

La filósofa feminista Amelia Valcárcel, tradicionalmente cercana al PSOE, ha mantenido un encuentro con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que le ha otorgado su "confianza" al entender que es "capaz de hacer una política feminista eficaz" porque lo ha hecho con la modificación de la ley del solo sí es sí.



El PP ha difundido cuarenta y cuatro segundos de la intervención de Valcárcel en un seminario a puerta cerrada de la fundación del PP, Reformismo21, en los que ésta elogia que el PP facilitase con sus votos la modificación de esta norma que había supuesto rebajas de penas a agresores sexuales y la excarcelación prematura de violadores.



Argumenta Valcárcel que "por lo menos" cuando el PSOE "se dio cuenta de hasta qué punto estaba creando un monstruo" el PP "estuvo de acuerdo".



"Lo podías haber dejado hundirse diciendo ya lo arreglaré cuando llegue, mientras tanto que excarcelen a cien más y le levanten la cosa a dos mil quinientos, podrías haberlo hecho, no lo has hecho y te lo agradezco, ha sido una gran gran honradez por tu parte", afirma Valcárcel dirigiéndose a Feijóo.



Y agrega: "Aunque solo fuera eso yo ya te otorgo mi confianza de que eres capaz de hacer una política feminista eficaz porque lo has hecho en este caso, eso era necesario hacerlo y el PP lo ha hecho".



Valcárcel ha participado en un seminario interno de la fundación del PP bajo el nombre "Riesgos para los menores y retos del feminismo: el espejismo queer y la explotación sexual” junto a la escritora Mabel Lozano y la profesora de la Carlos III Montserrat Iglesias.



Tras años de cercanía al PSOE -llegó a ser consejera de Asturias con este partido en los años 90- Amelia Valcárcel ha cuestionado públicamente las políticas de igualdad del Gobierno de Pedro Sánchez y en concreto la ley trans, tras lo que el Ejecutivo socialista la cesó del Consejo de Estado del que era miembro desde 2006.