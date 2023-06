Belarra culpa a la oposición de no haber cambiado la palabra disminuido de la Constitución

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha culpado a la oposición de no haber podido completar esta legislatura la reforma de la Constitución para cambiar el artículo 49 que se refiere a las personas con discapacidad como "disminuidos".



"Han quedado muchos temas por tratar, pero especialmente me queda esa espinita de la reforma del artículo de la Constitución con el objetivo de dejar una redacción que creo que respondería mejor al país que ya somos; en este caso el país va mucho más por delante que lo que refleja" la Carta Magna, ha asegurado Belarra este viernes en la Conferencia Sectorial de Mujeres y Niñas con Discapacidad.



Pese a que el Gobierno y el PP anunciaron un principio de acuerdo a principios de 2023 para eliminar el término "disminuidos" y sustituirlo por "personas con discapacidad", se ha cerrado la legislatura sin completar la reforma demandada por las entidades sociales, que durante su tramitación parlamentaria se ha encontrado con enmiendas de partidos como PNV, Cs y Compromís para extenderla a otros ámbitos.



"Tengo que lamentar que la oposición no haya contribuido a reformar ese artículo de la CE que nos hubiera permitido homologarnos a otros países de Europa", ha aseverado Belarra en ese foro organizado por la Fundación Cermi-Mujeres.



La ministra de Derechos Sociales se ha comprometido a seguir trabajando "con todas las fuerzas dentro del Gobierno hasta el último minuto" para que toda la normativa y los recursos destinados a políticas de discapacidad estén a disposición de las personas a las que van destinados.



"Durante la Presidencia española del Consejo de la UE vamos a trabajar por la Tarjeta Europea de Discapacidad, impulsar la garantía de derecho del voto de las personas con discapacidad y promocionar el Año europeo de las mujeres y las niñas con discapacidad", ha dicho.



Además, Belarra se ha comprometido a dar el avance definitivo al segundo Plan estatal de accesibilidad universal, al marco estratégico de desinstitucionalidad y al Real decreto de lenguas de signos.



"Hemos avanzado mucho en esta legislatura y queda mucho por hacer; podéis contar con esta ministra como una aliada" para caminar hacia los objetivos del lema de la conferencia "Por el derecho a decidir cómo queremos vivir", ha concluido.



Para la presidenta de la Fundación Cermi-Mujeres, Concha Díaz, pese a los logros legislativos respecto a los derechos de las mujeres con discapacidad en la práctica "se sigue obligando a vivir de una determinada forma a estas mujeres".



Ha abogado por luchar para eliminar las situaciones de violencia de género y doméstica a las que están sometidas muchas niñas y mujeres con discapacidad por parte de sus cuidadores y de cualquier miembro de la familia.



"Hay constancia de situaciones familiares en las que la niña con discapacidad con mayor vulnerabilidad porque depende de su cuidador, que es su agresor, de manera económica, física y emocional y se siente atada y coaccionada; la están maltratando y es difícil salir de ese proceso porque se sienten solas", ha lamentado la responsable de la Fundación Cermi-Mujeres.