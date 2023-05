Feijóo reivindica que no es perfecto pero sí mejor que Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha bromeado sobre su lapsus en un mitin en Extremadura, donde al inicio de la campaña habló de la ilusión que percibía en Andalucía, ha defendido que no es perfecto, ni aspira a serlo, pero que sí es mejor que Pedro Sánchez.



Feijóo ha acudido por segunda vez en esta campaña electoral a Extremadura, donde este martes ha compartido acto con su candidata a la Junta, María Guardiola, y con el aspirante del PP a hacerse con el bastón de mando en Cáceres, Rafael Mateos.



Ante un millar de simpatizantes, Feijóo ha mandado un saludo a los que "pasan cada día buscando lapsus", les ha aconsejado que se preparen porque seguirá hablando y ha argumentado que tras recorrer "miles de kilómetros" en coche, trenes y vuelos regulares, que no en Falcon, tiene "riesgo de equivocarse".



La perfección se la deja Feijóo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien ha dicho con ironía que "jamás se equivoca, jamás incumple y jamás pide disculpas por nada".



"No os pido el voto en nombre de la perfección, sí en nombre de la normalidad. No somos perfectos ni aspiramos a serlo, pero somos infinitamente mejores que el Gobierno que tenemos", ha agregado Feijóo que ha prometido no equivocarse en priorizar los problemas de la gente, ni en pactar con Bildu, que lleva terroristas en sus listas.



Además, en un mensaje que el PP subraya como clave, ha llamado al voto útil al decir que "no hay atajos: para que gobierne el PP tiene que ganar el PP, para que gane el PP hay que votar al PP y para que gane y gobierne el PP lo mejor es una mayoría, sólida amplia y contunde (...) No hay otra, no hay otra".