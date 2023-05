Gustavo Petro y Abascal cruzan reproches en las redes por el pasado del colombiano

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el líder de Vox, Santiago Abascal, han cruzado reproches en las redes sociales a cuenta del pasado del colombiano que realiza una visita de Estado a España.



Este rifirafe ya empezó el pasado miércoles cuando los diputados de Vox abandonaron el hemiciclo del Congreso en el momento en el que empezaba su discurso Gustavo Petro, y posteriormente Abascal criticara que se le haya puesto "alfombra roja" en su visita, lo que interpretó como el "blanqueamiento" de un "terrorista no arrepentido".



En concreto, el presidente de Vox dijo, en declaraciones a los periodistas, que "Petro es a Colombia lo que Otegi es a España, un terrorista no arrepentido", en referencia a Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu.



Unas palabras a las que el presidente colombiano ha contestado a través de Twitter: "Esto no es un insulto a mi, es un insulto a Colombia, dado que el voto popular y la Constitución me hacen el representante de la Unidad de la Nación".



Este viernes el líder de Vox le ha respondido: "No, usted no es Colombia. Ni Sánchez es España. Ustedes son autócratas que llegaron con engaños y que se irán con deshonor".