Ione Belarra pide a RTVE que rectifique e incluya a Podemos en spots electorales

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido este jueves a la presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, que rectifique la decisión de excluir a su formación de los espacios gratuitos de propaganda electoral que difunde RTVE en todos los procesos electorales.



"Estamos muy preocupadas por la exclusión que se ha hecho de la coalición de Podemos (...) de los spots electorales", ha dicho la también ministra de Derechos Sociales en una entrevista en TVE recogida por EFE.



De inmediato, el comunicador de RTVE le han recordado a Ione Belarra que Radio Televisión Española "no decide nada", sino que "se ajusta a los criterios que marca la Junta Electoral Central (JEC) basándose en la Ley Orgánica de Régimen General Electoral (LOREG), en mano de los políticos".



A continuación, le han explicado que su exclusión obedece a que se han presentado con muchas candidaturas a las elecciones municipales, muy compartimentadas y que la mayoría no alcanzaron al 50 por ciento de la población, y que este es uno de los criterios que tiene la JEC para dar los tiempos a los partidos.



Un argumento que no ha convencido a la ministra que ha insistido en que la Junta Electoral Central no ha tomado en este momento ninguna decisión formal y que la propuesta se la ha hecho RTVE de forma "unilateral" a la JEC, que será la que en última instancia decidirá.