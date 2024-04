Andalucía, Madrid, Murcia y Valencia alegan al cambio de las reglas del trasvase

Las comunidades autónomas de Andalucía, Madrid, Murcia y Valencia han presentado esta mañana ante la Junta de Explotación del Trasvase Tajo-Segura alegaciones ante la próxima modificación de sus reglas de explotación, según han confirmado los jefes autonómicos de Murcia y de Valencia, Fernando López Miras y Carlos Mazón, respectivamente.



El anuncio se ha hecho en el casino de Murcia durante el acto de celebración del 45 aniversario del trasvase ante medio millar de representantes del mundo agrario del levante español, advirtiendo ambos dirigentes que prácticamente la mitad de los españoles, más de 23 millones de españoles, piden que se mantenga esta infraestructura.



Advierten que las reglas siempre se han regido por criterios técnicos y que no deben ahora ser criterios políticos alentados desde Castilla-La Mancha los que primen en ese cambio que rige los envíos de agua desde la cabecera del río Tajo hacia el levante.



El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, acusó al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de abrir una campaña y achuchar al Ministerio para la Transición Ecológica para aprobar la modificación de las reglas de explotación a su conveniencia.



“A partir de ahí, todo el coro de ángeles y arcángeles que se lanza a la calle a pedir con urgencia la modificación de las reglas de explotación que deberían de haber estado en febrero, pero que el Ministerio dice que no estarán antes de octubre. Esto nos tiene muy preocupados. Algo se nos ha escapado. Algo conoce Castilla-La Mancha que no conocemos nosotros”, advirtió Lucas.



“Nada menos que 26 ó 27 recortes injustificados que hemos sufrido por no tener unas reglas de explotación de rigor, de justicia, técnicas y serias, y por tener demasiado margen al capricho político de la que realmente ahora en estos momentos va a ser la número uno nada menos que del partido socialista en las elecciones europeas", remarcó Mazón, en alusión a Teresa Ribera.



En este sentido, se mostró preocupado Mazón con que Ribera, que como ministra ha sido una defensora de la desalación "masiva", que ahora vaya a llevar tal opinión a la política ambiental europea.



Mazón criticó que la ministra Teresa Ribera no haya otorgado «una audiencia mínima» a las autonomías afectadas en un «momento clave para España», al tiempo que pidió que el Gobierno central "abandone de una vez la política, la ideología o el sectarismo y que se ponga a trabajar con rigor, con ingenieros, con datos, con justificaciones adecuadas" en este tema.



Por su parte, el presidente de la Región de Murcia recordó la época de consenso vivido en la Transición española en la que se inició el trasvase demostrando ser una infraestructura importante en las últimas décadas, con una reutilización de agua del 98% y con el 85% del riego modernizado.



Criticó a quienes intentan hacer creer que los trasvases "son de derechas y la desalación de izquierdas, y no es así", y lamentó que el Ejecutivo central, que está obligado a gestionar las políticas de agua, mire hacia otro lado y no aborde un Plan Nacional del Agua.



Señaló la existencia no de uno sino de 50 trasvases en España, y al respecto apuntó al que hay entre Madrid y Toledo, mientras que Mazón recordó el existente en la provincia de Alicante (Júcar-Vinalopó).



"Si intentan imponer su ideología aquí vamos a dar la batalla y vamos a hacer lo que haga falta", remarcó López Miras, quién insistió en que "si se ponen fuertes, nosotros seremos mas fuertes porque tenemos la razón, que es lo que da la fortaleza".



El Scrats sospecha que el primer recorte que se debe llevar a cabo como consecuencia del aumento de los caudales ecológicos en el Tajo sea superior a los 30 hectómetros cúbicos.



El trasvase, según se reflejó en el acto de aniversario, crea más de cien mil empleos, elimina casi 2 millones de toneladas de CO2 y aporta 3.000 millones al PIB nacional, siendo el 71 por ciento de las exportaciones de hortalizas y 25% de frutas de todo el país.



Durante el acto se hizo un homenaje a exdirigentes del sindicato de regantes como Francisco del Amor, a uno de sus fundadores Pedro Gomáriz, a Julián Marín, de la comunidad de regantes de Lorca, o Paco Sáez, del campo de Cartagena, entre otros.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es