Vicente del Bosque, presidente de la gestora que tutelará la Federación de Fútbol

El exseleccionador nacional, Vicente del Bosque, ejercerá la presidencia y representación de la Comisión que tutelará el funcionamiento de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y será "la cara y la representación del fútbol español".



Así lo afirmó la ministra portavoz y de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, al anunciar la decisión del nombramiento de Del Bosque este martes al término de la reunión del Consejo de Ministros.



"Vicente del Bosque va a ser la cara, la representación del fútbol español. Lo vamos a ver ya en la final de la 'Champions League', durante la Eurocopa y durante los Juegos Olímpicos. Representa lo mejor del fútbol de nuestro país, es nuestro campeón del mundo, de Europa y es un hombre querido y respetado por todo el ámbito del fútbol, jugadores, entrenadores y la ciudadanía en general", dijo la ministra.



Alegría recordó que la comisión de Supervisión, Normalización y Representación, creada la semana pasada por el Consejo Superior de Deportes (CSD), tiene como objetivos representar al fútbol al fútbol español, velar por la transparencia y el buen hacer del próximo proceso electoral de Federación después de los Juegos y afrontar con éxito los retos que tiene por delante con la Eurocopa de Alemania, los Juegos de París y el diseño del próximo mundial 2030.



"Vicente del Bosque recoge no solo éxitos deportivos en su palmarés, sino que es la representación más clara de una buena persona, una gran calidad humana y un ejemplo de honradez y de respeto", añadió la ministra, que agradeció a Del Bosque "su compromiso con el deporte de nuestro país, por representarnos tan dignamente con esos retos que tenemos por delante".



Del Bosque (Salamanca, 1950), fue seleccionador absoluto entre 2008 y 2016, periodo en el que conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa de 2012, tras una trayectoria como técnico principalmente en el Real Madrid, en el que fue jugador , entrenador de las categorías inferiores y de la primera plantilla en varias ocasiones.



Con esta ganó dos Liga de Campeones, en mayo de 2000 frente al Valencia y en mayo de 2002 contra el Bayer Leverkusen, además de dos Ligas (2000-01 y 2002-03), la Supercopa de España de 2001, la Supercopa de Europa 2002, la Copa Intercontinental 2002.



Tras la decisión del club blanco de no renovarle en junio de 2003 al año siguiente fichó por el Besiktas turco en el que trabajó varios meses.



El 15 de julio de 2008 fue nombrado seleccionador nacional, sucediendo a Luis Aragonés, después de que España ganara la Eurocopa de Austria y Suiza. Firmó renovaciones en junio de 2012, hasta 2014, y noviembre de 2013, hasta 2016, fecha en la que comunicó su decisión de no continuar una vez finalizado el Mundial de Brasil.



Dirigió a la selección en 114 partidos, con 87 victorias, 17 derrotas y 10 empates, e hizo debutar a 70 jugadores.



Entre los reconocimientos deportivos que ha recibido se encuentran el de mejor entrenador del mundo 2002 y cuatro ocasiones el de mejor seleccionador nacional (2009, 2010, 2012 y 2013), ambos de la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS); y entrenador mundial de la FIFA 2012.



Con la selección fue Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2010, a los que sumó en 2011 el título de marqués de Del Bosque, la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo o el Premio Olímpia de los Premios Nacionales del Deporte.

