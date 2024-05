Andalucía amplía la vacunación del VPH a chicos adolescentes hasta los 18 años

Andalucía ampliará a partir del próximo 21 de mayo la vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH) –Gardasil 9®– en chicos adolescentes hasta los 18 años, ha informado este viernes la Consejería de Salud en un comunicado.



Actualmente, la vacunación está incluida en el calendario oficial para todas las chicas adolescentes de 12 a 18 años –hoy en día con una cobertura de más del 90 %– y, desde 2023, también para los chicos de 12 años.



La Consejería de Salud y Consumo ha decidido igualar la recomendación para ambos sexos y desde el lunes todos los chicos con edades entre 12 y 18 años, que no hayan sido vacunados aún frente a este virus, podrán vacunarse de la misma forma que las chicas, pidiendo cita en su centro de salud.



El VPH afecta tanto a chicas como chicos, produciendo cáncer en la zona anogenital, oral y faríngea en ambos sexos, por lo que es muy importante la vacunación en la adolescencia lo antes posible.



Esta medida alcanzará a 235.121 chicos de hasta 18 años no vacunados aún frente a VPH, ya que la inmensa mayoría no lo están (sólo el 5,3% de los adolescentes entre 13 y 18 años han recibido alguna dosis de esa vacuna).



Asimismo, desde el próximo lunes Andalucía cambiará la vacuna frente al neumococo en la población infantil, pasando de la vacuna de 13 serotipos –Prevenar 13®– a la de 20 serotipos –Prevenar 20®–, la misma vacuna que se emplea en adultos desde abril de 2023.



Este cambio obedece a la necesidad de incrementar la protección frente a esta infección tan frecuente en los más pequeños, que produce meningitis, neumonía, otitis y sinusitis, ya que esta vacuna cubre más del 60 % de los neumococos circulantes en nuestro medio.



Esta vacuna ha sido aprobada recientemente para su uso en niños, que podrá ser administrada a unos 55.000 lactantes cada año.



Asimismo, desde el lunes comenzará la vacunación frente al herpes zóster, más conocida como ‘culebrina’, en las personas de 65 años que hayan nacido en el año 1959 (unas 109.000 personas en Andalucía), que podrán pedir cita en su centro de salud para que les sea administrada.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es