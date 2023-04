Ponsatí planta al Supremo y alega que hoy tiene trabajo en el Parlamento Europeo

Gonzalo Boye, abogado de la eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí, ha anunciado que su defendida no acudirá este lunes a declarar ante el Tribunal Supremo: "No sé si está de camino a Bruselas o ya en Bruselas. Tiene trabajo".



Ponsatí está citada para declarar ante el Tribunal Supremo a las 11.00 horas de hoy, para que el juez Pablo Llarena le comunique su procesamiento por un delito de desobediencia, que no acarrea penas de prisión, y ha mantenido la incógnita sobre su asistencia hasta ahora.



En declaraciones a TV3, Boye ha asegurado que "no existe ninguna razón legal" por la que Llarena tenga que tomar declaración a Ponsatí, "y mucho menos ordenar su detención".



Ponsatí, exconsellera del Govern de Carles Puigdemont que huyó tras la declaración unilateral de independencia de 2017 para evitar ser procesada por el 1-O, cruzó por sorpresa el pasado 28 de marzo la frontera francoespañola para regresar a Cataluña, sin entregarse a las autoridades pese a su orden de detención.



Tras dar una rueda de prensa, fue detenida por los Mossos d'Esquadra en plena calle y conducida ante el juez de guardia en Barcelona, que la dejó en libertad después de que así lo acordara el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.