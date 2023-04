Alícia Romero (PSC), a Borràs: "Si es tan patriota, debe dar un paso al lado"

La portavoz de PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, ha asegurado que Laura Borràs, si es "tan patriota y quiere tanto a su país", debería dar "un paso al lado" y dejar la presidencia de la cámara catalana, para que la segunda institución más importante de Cataluña pueda "recuperar la normalidad".



Así lo ha afirmado Romero en declaraciones a EFE, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenara a Borràs a cuatro años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes.



Romero ha acusado a la presidenta suspendida del Parlament y presidenta de JxCat de "patrimonializar" la cámara catalana y "poner a su persona por delante de las instituciones", algo que a su juicio "es muy poco honesto y muy poco patriótico".



"Ella, si es tan patriota y quiere tanto al país y a sus instituciones, o al menos eso dice, debe dar un paso al lado, para que podamos recuperar la normalidad en el Parlament y el prestigio que ha perdido la institución en los últimos meses. Esto sería lo más patriótico", ha subrayado la portavoz parlamentaria del PSC.



Su dimisión, según Romero, sería "lo más digno" que puede hacer ahora, una vez condenada por los delitos de prevaricación y falsedad documental, para evitar "otras soluciones que no serían tan rápidas como esta".



Soluciones como la que plantean los socialistas en su propuesta de reforma del reglamento del Parlament, que en caso de ser aprobada permitiría apartar a Borràs por mayoría absoluta en el pleno.



Una propuesta que Romero ya ha hecho llegar al conjunto de grupos parlamentarios y que espera que la Junta de Portavoces de la semana que viene pueda incorporarla en el orden del día del próximo pleno.



Esa vía sería una manera de apartar a Borràs y "recuperar la normalidad, sin esperar a una sentencia firme o a lo que diga la Junta Electoral Central", a la que han acudido Ciudadanos, Vox y el PP para que le retiren su acta de diputada.



Romero espera que la propuesta del PSC cuente con el apoyo de la mayoría de grupos, incluida ERC: "Nos gustaría que ERC diese apoyo a tener una nueva presidencia para recuperar la normalidad cuanto antes".



Lo que no contemplan de ningún modo los socialistas catalanes es "revocar" la suspensión de Borràs como presidenta del Parlament y restituirla de forma "plena" en el cargo, como reclamó ayer la secretaria segunda de la Mesa y diputada de JxCat, Aurora Madaula.



"Escuchando las palabras de Aurora Madaula, uno no deja de sorprenderse. Lo que tendría que hacer Borràs, si realmente quiere al país y a la institución, es no patrimonializarla, dar un paso al lado y, como mínimo, dejar la presidencia del Parlament, ya no digo el acta de diputada", ha señalado Romero.