Yolanda Díaz ve un "error histórico" de Feijóo abrirse a regular gestación subrogada

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, considera "otro grave error histórico del señor Alberto Núñez Feijóo" que el PP se abra a debatir la regulación de la gestación subrogada o vientres de alquiler en los casos en los que no exista contraprestación económica para la gestante.



La también impulsora de Sumar ha asegurado este jueves en los pasillos del Congreso que es "gravísimo" que el PP "desacierte" colocándose, a su juicio, "en el terreno de la vulneración de los derechos de las más necesitadas".



Argumenta Yolanda Díaz que "la maternidad no es un derecho", sino "un deseo", que la gestación subrogada "es una práctica ilegal" en España y que no comparte "un modelo de vida basado en la explotación de mujeres pobres".



Una crítica similar sostienen socios parlamentarios del Gobierno como Esquerra Republicana. Su portavoz, Gabriel Rufián, ha recalcado en declaraciones a los periodistas que, aunque sea "duro", "ser madre o ser padre no es un derecho" y no se debe mercantilizar al ser humano".



Denuncia además que la propuesta de regular la gestación subrogada únicamente en los casos en los que no haya pago "siempre tiene trampa" porque "siempre hay una contraprestación sea pública o oculta" y éste es un debate "recurrente" que "siempre" impulsa la derecha, como ya hizo Ciudadanos en 2017.



ERC advierte además que "en otros países siempre la clase trabajadora acaba vendiéndose a esto por necesidad".



"Hay una frase que caló mucho en una campaña maravillosa que dice algo así como no compres, adopta. Si sirve para los animales, tiene que servir para las personas", ha subrayado Rufián.



El diputado de Compromís Joan Baldoví ha advertido de que se abre "un debate muy peligroso". "Hablar se puede hablar pero ahí tenemos que ser muy claros: la maternidad y la paternidad no pueden ser un derecho y no podemos utilizar a las mujeres para satisfacer los deseos legítimos de paternidad de otras personas", ha recalcado.