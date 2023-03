Errejón acusa a Ferrovial de comportamiento ladrón y le pide devolver ayudas

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha acusado de "comportamiento ladrón" a Ferrovial tras anunciar su traslado social a Países Bajos y le ha pedido que devuelva la "ingente" cantidad de dinero público que ha recibido y que venía de los impuestos de todos los españoles.



"No puedes ser español para recibir y holandés para contribuir", ha afirmado en declaraciones al programa radiofónico "Carne Cruda".



Según Errejón, Ferrovial es una empresa que pese a que vive "masivamente" de ayudas y de fondos públicos ha decidido irse donde contribuye menos tras "poner la mano" para "recibir millones y millones en contratos públicos y en ayudas públicas".



"Con ese comportamiento ladrón hay que acabar", ha agregado Errejón, que considera que las ayudas europeas no las puede recibir aquel que se quiere ir de su país.



Asimismo, insiste en que no pueden ser los primeros en ponerse en la cola para recibir, algo que asegura que hacen siempre las grandes empresas, y en decir cuando hay que contribuir que les aprietan mucho.



Ferrovial ha anunciado que llevará a una junta de accionistas la fusión de Ferrovial SA por parte de su filial Ferrovial International SE, lo que implica que la cabecera del grupo pasará a ser una sociedad con domicilio social en Países Bajos.



La sociedad neerlandesa Ferrovial Internacional ya era titular del 86 % de los activos de la compañía.