El PSOE no tiene constancia de la cena que narra el sumario del 'caso Mediador'

El PSOE no tiene constancia de la cena para quince personas con diputados socialistas incluida en el sumario del caso Mediador, pero sí reconoce una posterior a la que acudieron cinco parlamentarios, relatada por ellos mismos a la dirección del grupo y que transcurrió con normalidad, según fuentes de Ferraz.



"En esa cena (con cinco parlamentarios) no pasó nada, fue una cena más, como hay cientos a las que acuden los diputados", señalan a EFE las mismas fuentes.



En concreto, a esta cena en el restaurante Ramses de Madrid asistieron cinco diputados del PSOE de distintas federaciones junto con el ya exparlamentario socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, acusado de varios delitos en el caso Mediador, y dos empresarios.



Fuentes de Ferraz explican que fueron los cinco diputados los que informaron recientemente de esta cena a la dirección del grupo parlamentario socialista, tras destaparse el caso Mediador, pero le restaron importancia y señalaron que no conocían de nada a los empresarios asistentes.



Las mismas fuentes aseguran que en el PSOE no tienen constancia de la existencia de una cena para quince personas que supuestamente tuvo lugar antes, también en el restaurante Ramses, y que recoge el sumario del caso Mediador.



A esta cena, organizada el 21 de octubre de 2020 por el intermediario que da nombre al caso, Marco Antonio Navarro Tacoronte, estaban convocados además del propio Tacoronte el exdiputado Fuentes Curbelo, el empresario Antonio Bautista Prado y doce personas, todas ellas del grupo socialista, según las conversaciones que la Guardia Civil recoge en el sumario del caso.



Desde Ferraz insisten en que han actuado con "contundencia" con el caso Mediador y explican que fue el propio secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el que pidió el pasado 14 de febrero a Fuentes Curbelo que entregara su acta de diputado, nada más suspenderlo de militancia al conocer su implicación en el caso.



Además, estas fuentes critican la actitud del PP, que este miércoles ha anunciado que impulsará una comisión de investigación en el Congreso para aclarar el llamado caso Mediador.



"Es la táctica de la tinta del calamar (...) para dar lecciones en esta vida hay que predicar con el ejemplo", advierten.