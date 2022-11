Vox llama a la "reacción social" contra Pedro Sánchez ante 25.000 personas en Madrid

Vox ha reunido este domingo a 25.000 personas en Madrid, según la Delegación del Gobierno, para protestar contra la “destrucción de las instituciones” y llamar a la “reacción social” contra el Gobierno, en un acto en el que su líder, Santiago Abascal, ha calificado al presidente, Pedro Sánchez, como un “político sin escrúpulos” y un “jefe de demoliciones” de la democracia.



Así lo ha expresado en un multitudinario acto celebrado en la plaza de Colón de la capital, donde también ha acusado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de “victimizarse” tras las descalificaciones proferidas por la diputada de su partido Carla Toscano esta semana en el Congreso.



Multitud de banderas de España y de Vox se han abierto paso en un evento en el que también se han encendido bengalas de color verde y se han escuchado cánticos de “Gobierno traidor”, así como peticiones constantes de dimisión para Sánchez y Montero.



Vox ha convocado este domingo junto al sindicato Solidaridad concentraciones frente a los ayuntamientos de las capitales de provincia para protestar contra el Gobierno y la reforma de la ley de sedición.



Ante una multitud encendida, Abascal ha afirmado en un discurso extenso que el Ejecutivo ha terminado con los “pilares esenciales que un país necesita para mantenerse en pie”, en tanto que, en su opinión, ya no hay “democracia real” ni “soberanía”, como tampoco “bienestar”, “seguridad” o “instituciones sólidas e independientes”.



El líder de Vox ha calificado a Sánchez como un “político sin escrúpulos” e “implacable con los ciudadanos”, así como “eficiente” a la hora de “soltar a los delincuentes, sediciosos y malversadores”.



“Sánchez es el jefe de demoliciones; quiere triturarlo todo, no tiene escrúpulos y, con Sánchez, todos los socialistas cómplices que votan sin llevarle la contraria en el Congreso”, ha expresado.



Es por ello que España necesita, según Abascal, lo que encarna su partido: un “resurgir patriótico” y un “renovado orgullo nacional” ante el “hartazgo de acomplejarse de nuestra patria”.



LAS DESCALIFICACIONES A MONTERO: “AHORA, DECIR LA VERDAD ES VIOLENCIA”



Abascal también se ha referido a la reacción de Irene Montero a las palabras de la diputada de Vox Carla Toscano, quien dijo esta semana en el Congreso que el único mérito de la ministra había sido “estudiar en profundidad a Pablo Iglesias”.



“Se victimizan. Lo que hemos tenido que aguantar esta semana… Decir la verdad en el Congreso se ha convertido no ya en una osadía. Ya es la antesala de un delito. Es violencia, llevarles la contraria es violencia”, ha dicho al respecto.



Y en ese sentido, se ha preguntado si “es violencia decir que había un matrimonio en el Consejo de Ministros”, una circunstancia que, según él, no se toleraría “en ningún país serio”.



“Violencia”, según él, es la “intimidación” que, a su juicio, sufrió Toscano tras sus palabras por parte de dos miembros de la Mesa del Congreso, a los que ha acusado de no mantener la imparcialidad implícita en su cargo.



Sobre la ejecución de la ley solo sí es sí, que ha generado una revisión de sentencias a la baja para algunos agresores y delincuentes sexuales en las últimas semanas, el dirigente de Vox ha subrayado que forma parte de las “políticas criminales” que generan “inseguridad” en las calles y “abren la puerta a violadores y pederastas”.



“Tenemos a una ministra enloquecida que hace una ley con el beneplácito de la izquierda política y mediática para sacar a la calle a violadores”, ha expresado sobre Montero.



Por último, Abascal ha advertido de que su partido le llevará contraria “permanentemente” al Gobierno con “una enmienda a la totalidad de su deriva, locura y destrucción de valores e instituciones”.