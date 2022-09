El PP defiende la competencia fiscal entre comunidades autónomas

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha respondido este miércoles al Ejecutivo que eliminar impuestos como el de Patrimonio "no va de izquierdas o derechas" porque gobiernos de izquierda como el de Portugal quitaron ese impuesto y ha "recuperado su economía". Además, ha rechazado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, busque "confrontar" con otras CCAA con su bajada fiscal, si bien ha admitido que "competir es bueno" porque ayuda a todos los españoles.

Bravo ha afirmado que si van más contribuyentes a Andalucía, el 50% de esa recaudación irá al conjunto de España, por lo que "es bueno para Andalucía y para España". "No hay que verlo como confrontación, esto no es para confrontar, esto es para ganar como país", ha abundado.

Ante las críticas de la vicepresidenta Nadia Calviño asegurando que es una "broma pesada" bajar los "impuestos a los ricos" tras el anuncio de Moreno, ha afirmado que lo que es una "broma pesada" es que un miembro del Gobierno haga ese tipo de declaraciones porque, según ha dicho, "se le olvida" que el presidente andaluz también ha anunciado que deflactará la tarifa del IRPF, una medida que el Gobierno de Pedro Sánchez "no quiere hacer" pero el PSOE "sí ha apoyado en el País Vasco".

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Bravo ha criticado la respuesta del Gobierno a la bajada fiscal de Moreno y ha resaltado que estos últimos meses se han dedicado a primero "despreciar" las medidas del PP pero luego "aplicarlas" como, a su entender, ha ocurrido con la bajada del IVA del gas y la luz.

"Lo que tendrían que hacer es centrarse, tener una voz única en el Gobierno y no que salga un ministro y luego los desautoricen los demás", ha enfatizado, en alusión a las manifestaciones del ministro José Luis Escrivá sobre centralizar impuestos. Según Bravo, el Gobierno debería antes "internamente" acordar a favor y en contra de qué están. "Nosotros humildemente, no nos metemos con nadie", ha apostillado.

PATRIMONIO "NO EXISTE" EN EUROPA

Bravo ha recalcado que en el conjunto de Europa no existe impuesto de patrimonio "no existe o prácticamente testimonial en algún sitio". "Lo que no existe en ningún país de Europa es el impuesto de sucesiones y patrimonio a la vez", ha enfatizado.

Además ha hecho hincapié en que hay gente de otros países que con el teletrabajo que se ha fomentado en la pandemia se ha desplazado a Andalucía y con este paso se pretende "atraerlos como residentes" para "incrementar la recaudación".

Tras asegurar que se trata de atraer "más talento, inversiones y capacidad", ha recordado que Andalucía logró atraer a más de 200.000 nuevos contribuyentes al suprimir sucesiones y donaciones. A su entender, al final "se demuestra" que bajando impuestos "se gana más" pero la "solución" del Gobierno es "intervenir y más impuestos" cuando al país "no le va bien".

El responsable de Economía del PP ha subrayado además que Portugal hay un "gobierno de izquierdas y no hay impuesto de patrimonio". Según ha añadido, ese país es un ejemplo "claro" de que "ha bajado impuestos y ha recuperado su economía", con lo que "esto no va de izquierdas o derechas sino de mala gestión o buena gestión".

"Lo que seguro que no es una respuesta nunca a las situaciones es más intervencionismo y más impuestos. Eso nunca sale bien", ha enfatizado, para mostrarse convencido que con la eliminación de Patrimonio, Moreno recaudará más de los 100 millones que era lo que conseguía por ese impuesto.

Al ser preguntado si Moreno con esta bajada de Moreno puede entrar en guerra no solo con Cataluña sino también con Madrid, Bravo ha afirmado que "esto no es cuestión de guerra" sino que es "un proyecto de país".

Así, ha dicho que lo que deben intentar como país es establecer una "fiscalidad atractiva" para atraer a más ciudadanos de otros países, sobre todo aprovechando el teletrabajo, de forma que en España tengan un régimen "lo más parecido a sus países" de origen. "Esto no va de confrontar. Algunos lo ven todo como confrontación", ha manifestado, si bien ha dicho que "competir es bueno" porque eso "mejora a todos".

DEFLACTAR LA TARIFA DEL IRPF

Ante el hecho de que Madrid defienda la deflactación para todas las rentas pero Andalucía lo proponga solo para las de menos de 40.000 euros, Bravo ha señalado que creen en la "competencia de cada comunidad", de forma que cada autonomía "conforme a sus recursos pueda apsirar al máximo.

"Lo ideal sería todo el mundo. Lo prioritario, las rentas medias y bajas", ha manifestado el dirigente del PP, que cree que en este momento en España hay "margen" para deflactar la renta a las familias.