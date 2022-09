El PNV reconoce conversaciones con el Gobierno para negociar los PGE

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha reconocido que ya se han producido "conversaciones" con el Gobierno para negociar los Presupuestos Generales del Estado del próximo año y ha considerado "decisivas las dos próximas semanas". "Hemos empezado a hablar y hay algunas cosas, pero todavía no está cerrado, ni mucho menos", ha añadido.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale ha insistido en la necesidad de que se cumpla con las transferencias pendientes del Estatuto y ha ironizado respecto a que "la época presupuestaria es más propicia a la cosecha".

Tras rechazar que el PNV busque "protagonismo" a través de la negociación de las transferencias, tal y como días atrás le acuso el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, Esteban ha advertido, por contra, que "si alguien ha reivindicado el Estatuto y exigido su cumplimiento íntegro" ha sido la formación jeltzale.

De este modo, ha argumentado que han sido aquellos que han tenido responsabilidad en el Gobierno central y no han completado la Carta autonómica los que habrán "fallado".

"No sé si Andueza quiere provocar tensiones o no. Cuando hay debates sobre el cumplimiento del Estatuto acorde a un calendario propuesto por el propio Gobierno español, el orden de las materias, las fechas... lo único que cabe es exigirles que lo cumplan", ha indicado, al tiempo que ha rechazado que "exigir" el cumplimiento de algo prometido sea tensionar.

Cuestionado por las afirmaciones del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, respecto a que no aceptarán una negociación de transferencias por Presupuestos, Esteban ha asegurado que él no va a dejar "pasar ninguna ocasión".

Tras reconocer que "la época presupuestaria es un poco más propicia a la cosecha", Esteban ha reiterado que intentará "aprovechar cada oportunidad que pase por delante" para que se cumpla el Estatuto, aunque ha advertido que por falta de tiempo no se podrá llevar a cabo antes del final de legislatura.

En esta línea, ha reconocido que ya hay conversaciones respecto a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 y se entró "en contacto hace unas semanas": "Hemos empezado a hablar y hay algunas cosas, pero todavía no está cerrado, ni mucho menos".

Según ha concretado, ambas partes se han "tanteado" y "ya sabemos más o menos por dónde vamos a ir unos y otros". "Ya veremos. Todo tiene su ritmo y lleva su tiempo, pero entiendo que las dos próximas semanas van a ser decisivas", ha agregado.

APOYO AL GOBIERNO

Por otro lado, ha valorado que el PNV ha sido y sigue siendo el grupo parlamentario "más coherente" y que apoyo "más sustancial está dando al Gobierno". "Seguimos apoyando pero también exigiendo que se dé cumplimiento a lo prometido. Si vemos que no hay esa voluntad llegará un momento en decir hasta aquí hemos llegado, pero no hay una ruptura del diálogo", ha expresado.

Por otro lado, ha subrayado que todas las transferencias son "importantes" y ha lamentado que "parece que depende de lo que piense uno el que se pueda o no cumplir la ley". Por todo ello, ha reclamado al PSOE "un poco de actitud, y mucho más al PSE".

A su juicio, el traspaso de las competencias es cuestión solo "de voluntad política" al haber "cosas muy trabajadas técnicamente". "Que con el inicio de la pandemia se diera cierto retraso lo puedo entender, pero en el resto de asuntos los temas están muy trillados. No puede ser que se entregue la documentación y duerma en el cajón de determinado Ministerio", ha reprobado.

En este contexto, ha reconocido que en ocasiones considera que a las formaciones que gobiernan en el Estado "les interesa tener siempre algo sin entregar, sin cumplir la ley porque puede servir como instrumento para forzar colaboraciones y utilizarlo como moneda de trueque".

PODEMOS

Asimismo, ha acusado a Podemos de no cumplir con "el respeto al autogobierno y al hecho nacional vasco", cuestión que, a su juicio, se ve en las leyes que proponen y que "una y otra vez tenemos que intentar parar y evitar".

"Propuesta de Podemos, propuesta que es invasión competencial. Su discurso es muy teórico pero dista mucho lo que se dice de lo que se hace", ha lamentado.

Respecto a la afirmaciones de este sábado de la coordinadora general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, quien aseguró que las propuestas de Unidas Podemos han logrado mover "a la izquierda" a EH Bildu y al PNV en Madrid, Esteban ha sostenido que si ha habido una Comunidad pionera "en avances y políticas sociales ha sido Euskadi".

"Que yo sepa, la inmensa mayoría del tiempo ha estado gobernada por el PNV. En ese terreno lecciones nos pueden dar pocas. Muchas de las propuestas hechas ahora por el Gobierno central lo que hacen es seguir la estela de temas que estaban en marcha en Euskadi. El IMV es un paralelo tímido de la RGI", ha expresado.

Por último, y preguntado por la posibilidad de que se dé en el Estado un gobierno conformado por PP y Vox, Esteban ha recordado que ambas formaciones ya gobiernan en Castilla y León, por lo que "si les dan los números lo van a hacer".

"Especular con los resultados electorales no lleva a nada. Está todo muy abierto al faltar mucho tiempo. Veremos qué sucede", ha indicado, para añadir que en "una ecuación PP-Vox el PNV no va a estar" ya que el partido de Santiago Abascal "no es democrático" y quiere "ilegalizar" al PNV.