El diputado Casero vuelve a equivocarse y vota a favor de investigar al PP

El diputado del PP Alberto Casero ha vuelto a equivocarse este jueves en una votación del Congreso y ha dado su respaldo a la creación de una comisión de investigación sobre la trama Kitchen tras conocerse nuevos audios entre la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el excomisario José Manuel Villarejo.



Fuentes del PP han asegurado a Efe que el partido tenía decidido votar en contra y que ha sido el diputado quien ha explicado que se ha equivocado al emitir su voto de forma telemática.



Casero saltó a los titulares del pasado mes de febrero cuando, también por un error, votó telemáticamente a favor de la convalidación del decreto de la Reforma Laboral del Gobierno cuando todo el PP votó en contra.



Aunque él mantuvo que se trató de un fallo informático y no un error personal, su equivocación permitió que el decreto saliera adelante por estrecho margen.



Casero, que en la anterior dirección del PP era secretario de Organización, mantiene recurrida esta votación ante el Tribunal Constitucional.



A diferencia de aquel día, el voto de hoy no ha cambiado el resultado, ya que la comisión de investigación parlamentaria ha sido aprobada por 191 votos a favor, 153 en contra y una abstención.



Entretanto, el PP mantiene un expediente informativo abierto contra su diputado Casero, aunque no endurecerá las medidas en su contra, por los indicios de prevaricación y malversación en su etapa como alcalde de Trujillo (Cáceres) mientras no se le abra juicio oral.