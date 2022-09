Vox pide "ilegalizar" los partidos que atenten contra la "unidad" de España

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha propuesto este domingo "ilegalizar" aquellos partidos que atenten contra la "unidad" de España.



En declaraciones desde el antiguo Hospital de la Santa Creu en Barcelona, Garriga ha afirmado que este 11 de septiembre no hay "nada que celebrar", porque "esta no es la Diada de los catalanes, no es el día de Cataluña, es el día del separatismo que divide".



Por ello, ha propuesto trasladar la Diada al día de Sant Jordi -como viene defendiendo desde hace años Ciudadanos- y ha arremetido contra el independentismo por haber "dividido Cataluña en dos" y querer "acabar rompiendo España".



"Hay que ilegalizar aquellas formaciones políticas que fomentan el atentado contra nuestra unidad y contra nuestra convivencia, que traicionan nuestra historia y que quieren persistir en romper la legalidad vigente al servicio de la división y el enfrentamiento", ha recalcado.



Garriga ha criticado a PSOE y PP por "dar alas al separatismo catalán" y no retirar al Govern las competencias en educación ni impedir sus "subvenciones millonarias a medios de comunicación".



Sobre los abucheos a ERC en las ofrendas florales al monumento a Rafael Casanova y en otros actos de la Diada, Garriga ha destacado que los independentistas ahora "prueban su propia medicina de la división y el enfrentamiento".