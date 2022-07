Calviño pide "no criminalizar" a las entidades financieras

La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha pedido este viernes "no criminalizar" a las entidades financieras en relación con la propuesta de Unidas Podemos de imponer penas de cárcel a los bancos que trasladen a sus clientes el nuevo impuesto.



En una entrevista en RTVE, Calviño ha indicado que Hacienda está "ultimando los detalles" sobre esta nueva tasa, que centrará la reunión que mantendrá hoy a mediodía con representantes de las entidades financieras a la que acudirá también el gobernador del Banco de España.



"Hoy vamos a tener un intercambio de puntos de vista que espero que sea constructivo", ha dicho Calviño, que entiende que "los representantes de los bancos defienden sus intereses y el Gobierno el interés general, desde puntos de vista diferentes, eso lo tenemos claro".



"Todos debemos arrimar el hombro, empezando por los que tienen beneficios extraordinarios", pero el Gobierno tiene claro que "la decisión está tomada", y que la mayoría de los ciudadanos la entiende y la apoya, porque "es lo justo".



El sector bancario ha recibido apoyo público, y las medidas para luchar contra la pandemia de COVID han contribuido a reforzar sus balances, han mejorado los créditos ICO, de los cuales ya solo un 10 % está en carencia, la morosidad sigue muy baja, y "es el momento de arrimar el hombro".



Calviño ha asegurado que los primeros interesados en que esta medida no redunde en los ciudadanos son los bancos, y no solo por una cuestión de reputación; en todo caso, si hubiese una acción concertada de la banca para repercutir el impuesto a los ciudadanos tendría que actuar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).



El nuevo gravamen se está diseñando "de una manera que no tenga impacto negativo ni sobre la solvencia ni sobre los clientes", ha señalado, y ha reiterado que no se debe criminalizar ni a las empresas ni a los sectores productivos.