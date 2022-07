Adriana Lastra dimite como vicesecretaria general del PSOE

La 'número 2' del PSOE, Adriana Lastra, ha dimitido este lunes como vicesecretaria general del partido, según ha hecho público en un comunicado, en el que explica que toma esta decisión por cambios recientes en su vida personal que le han obligado a tomar una baja laboral prolongada.

Así, ha indicado que comunicó esta decisión al secretario general del partido, Pedro Sánchez, "hace días", a quien agradeció su confianza todos estos años "en un camino que muchos creyeron imposible", según ha indicado.

En la misma línea ha trasladado que el cargo de número dos del PSOE es una tarea "muy exigente en tiempo, esfuerzo y desvelos" y por tanto ha decidido apartarse. "En los últimos meses se han producido cambios importantes en mi vida personal que me exigen tranquilidad y reposo y que, en las dos últimas semanas, me han obligado a tomar una baja laboral que se va a prolongar aún un tiempo", ha explicado en un documento en el que no aparecen las siglas del partido.

"Por todo ello, y ante la dificultad de compaginar las exigencias de reposo y cuidados, imprescindibles en mi situación actual, con la intensidad que exige la dirección del Partido, he presentado mi dimisión como Vicesecretaría General del Partido Socialista Obrero Español", ha trasladado.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras conocer la noticia trasmitió su cariño especial hacia la dirigente socialista, que según dijo es su amiga. Montero declaró a Telecinco que Lastra vive una situación personal particular y que supone que detrás de esa situación esta su dimisión.

Por último Lastra ha agradecido a los compañeros de la Comisión Ejecutiva Federal por su "dedicación" y "competencia" así como a los afiliados y militantes socialistas.