El Gobierno cree que lo que ocurre en el PP "no es bueno para la democracia"

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha afirmado este jueves, al ser preguntada por el supuesto espionaje del PP al entorno familiar de Isabel Díaz Ayuso, que ha sido negado por Génova, que lo que ocurre en este partido "no es bueno para la democracia".



En declaraciones a los periodistas antes de reunirse en Oviedo con el presidente del Principado, Adrián Barbón, la portavoz del Ejecutivo central ha considerado que son "situaciones desagradables", pero que "lamentablemente no es la primera vez que ocurre", ya que "en estos momentos se están juzgando casos similares en la Operación Kitchen".



"Lamento que el PP se encuentre en estas circunstancias, porque además no es bueno para la democracia", ha expresado Rodríguez, quien ha confiado en que "por el bien y el interés general" del país "el PP sea capaz de afrontar esta situación y dar una respuesta determinante y ejemplarizante".



A la pregunta de si con estas informaciones gana Vox, la ministra ha sido tajante: "Pierde la democracia".



La ministra ha incidido en que España está en un momento muy importante de recuperación, tras haber pasado lo peor de la pandemia y con el despliegue de los fondos europeos, en el que es necesaria una estabilidad política y social en la que "también la oposición es importante".

