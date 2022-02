Ordenan detener al hombre que difundió datos de la víctima de La Manada

Una juez ha ordenado detener y encarcelar al acusado de difundir en internet datos personales y fotografías de la víctima de La Manada de Pamplona y de su violación, después de que no se haya presentado este miércoles a su juicio, en que afronta una petición de Fiscalía de dos años y medio de prisión.



El juicio estaba fijado para las 09:30 horas de este miércoles en el juzgado de lo penal 1 de Barcelona, aunque ha sido suspendido porque el acusado, Eric C. T. G., no ha acudido a la vista, ante lo que su propio abogado ha renunciado a seguir defendiéndole en el futuro.



La juez ha decidido hacia las 10:00 hora de la mañana suspender el juicio y ha ordenado, de acuerdo con la petición de la Fiscalía y las demás acusaciones, la detención e ingreso en prisión del procesado para garantizar su comparecencia el día en el que se fije de nuevo el juicio, en una fecha todavía por concretar.



"Más no se puede hacer, letrado", ha comentado la juez tras acordar la suspensión del juicio, según se ha podido oír al quedar un micrófono abierto.



La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para el internauta, un seguidor de La Legión acusado de difundir datos personales y fotografías de la víctima de "La Manada" de Pamplona y de su violación, en un foro de internet, con el fin de "burlarse" de ella.



En su escrito, el ministerio público acusa al investigado, de 40 años de edad, de un delito contra la integridad moral en concurso con otro de revelación de secretos y pide que también se le condene a pagar una multa de 3.600 euros y una indemnización de 5.000 euros a la víctima.



La Fiscalía sostiene en su escrito que el acusado publicó las imágenes y datos de la víctima de la violación múltiple de los Sanfermines en una página web denominada "Foroparalelo.com", con la intención de "burlarse y causar inquietud moral" a la joven.



En tres "posts" de internet, añade el ministerio público, el acusado colgó datos e imágenes que habían sido ya publicados por terceras personas en otros foros de internet, procedentes de distintas páginas de redes sociales, de la propia víctima o de sus amistades.



Entre los datos difundidos por el acusado, sostiene la Fiscalía, figuraba el nombre y apellidos de la mujer, su formación y zona de residencia, así como varias fotografías, una de su DNI y otra de uno de los momentos de la agresión sexual múltiple que sufrió por parte de los cinco violadores, que se autodenominaban "La Manada", en el rellano de un edificio de Pamplona.



Según el escrito de acusación, las imágenes difundidas sobre la violación de los Sanfermines han sido obtenidas "por persona desconocida" de la grabación que los miembros de "La Manada" hicieron con sus teléfonos móviles mientras la agredían sexualmente y, por lo tanto, sin conocimiento ni autorización de la víctima.



El acusado, que fue identificado por la Policía Nacional, alegó en su declaración ante el juez instructor que se limitó a tomar pantallazos de datos e imágenes de la víctima que circulaban por internet y que los utilizó para replicar, en un chat de dimensiones menores, a un internauta.



Además, añadió que no dispone de wifi en su casa, por lo que utilizó el de una vecina.



La difusión de datos e imágenes de la violación de los Sanfermines derivó de un fallo de seguridad en la divulgación de la sentencia de "La Manada" a la prensa en abril de 2018, dado que, aunque tenía los datos de la víctima borrados, incluía en los márgenes un código de seguridad que permitía acceder al original completo en la página web del Gobierno Foral.



Aunque dicho código fue posteriormente desactivado, los datos personales e imágenes de la joven madrileña víctima de La Manada acabaron circulando por las redes sociales.

