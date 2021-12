Francisco Igea pide a los electores que no se dejen engañar por los líderes nacionales

Cargando el reproductor....

El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León Francisco Igea (Cs) ha lanzado una advertencia de cara a las elecciones del próximo 13 de febrero en esa comunidad: "Que no te engañen. Aquí no se presenta ni Sánchez, ni Casado, ni Abascal, ni Yolanda".



En un tuit precedido de "Día 1", tras ser cesado este lunes por el presidente de Castilla y León, junto a los otros tres consejeros de Cs, y el mismo día que Alfonso Fernández Mañueco reúne a su nuevo Consejo de Gobierno, Igea ha añadido: "no dejes que conviertan nuestra tierra en una pieza en el tablero de su juego".



"Vendrán por aquí, jugarán con nosotros y volverán a olvidarse cuando llegue la hora del reparto", ha concluido.



El exvicepresidente de la Junta también se ha referido a que Vox en las Cortes regionales haya celebrado la convocatoria de elecciones en la Comunidad sosteniendo que "la región necesita una alternativa patriótica y de sentido común".



"Hay poco patriotismo en anteponer el interés partidista al de la comunidad. Pero es la España que tenemos", ha reflexionado Igea al respecto en otro tuit.



Este lunes, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sostuvo que con el adelanto electoral se ha decidido "dar la palabra a los ciudadanos para que decidan lo que quieren, sanchismo o futuro, que son las dos únicas opciones que hay".