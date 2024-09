Moreno exige a Sánchez hablar de financiación en la próxima Conferencia de Presidentes

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, le ha exigido este viernes al jefe del ejecutivo Pedro Sánchez que incluya la financiación autonómica en la próxima Conferencia de Presidentes, tal y como le piden los líderes autonómicos populares.



Moreno se ha reunido esta tarde con Sánchez dentro de la ronda de encuentros con líderes autonómicos que el presidente del Gobierno central está celebrando en el contexto de su acuerdo para una financiación singular para Cataluña.



En ese encuentro le ha pedido a Pedro Sánchez que retire “el cupo catalán, del que Andalucía sería la gran pagana”, según ha explicado en rueda de prensa posterior al encuentro.



“Deseaba, más que tener un encuentro con el presidente del Gobierno, algo más eficaz en términos de lograr objetivos para las autonomías, que es una Conferencia de Presidentes” ha explicado.



"A día de hoy no tenemos fecha para esa conferencia, aunque sabemos que será en Cantabria. Le he recordado que el reglamento de la Conferencia de Presidentes prevé que el orden del día sea acordado y no impuesto. Reunir a los presidentes y no hablar de esto sería un error”, ha explicado.



Como es, también, un error, “ese cupo catalán que debilita a España. Por eso lo reclaman los independentistas. Andalucía saldría derrotada, perdería en torno a 6.000 millones de euros, y el conjunto del sistema 30.000”, ha dicho también.



En esa conferencia deberá ser debatidos asuntos como el fondo de compensación que pide Andalucía para paliar el déficit de financiación de 1.500 millones anuales que sufre en virtud del actual sistema.



Es una compensación “que nos corresponde. Son catorce años de injusticia” desde que existe ese sistema, ha señalado.



“Sánchez me ha dicho que va a buscar una fórmula para que las demás autonomías no pierdan, yo no veo viable esa fórmula, si Cataluña se sale del régimen general, no veo posible eso, tampoco me ha hecho ninguna propuesta de quita, ni nada parecido, ha dicho también.



Moreno, que ha explicado a los periodistas que “me voy con las manos vacías”, ha planteado a Sánchez su preocupación por la inmigración, sobre la que ha pedido máxima coordinación y transparencia y más empeño en el control de fronteras; y también le ha expresado la necesidad de una revisión de infraestructuras en Andalucía.



Además, le ha recordado el déficit ferroviario de la región y las carencias en red eléctrica o en financiación de la dependencia.



Moreno se ha referido en la rueda a los presupuestos generales: “la responsabilidad de gestionar las mayorías es problema del presidente del Gobierno, lo que le pido es que busque esas mayorías aplicando el diálogo para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado”.

