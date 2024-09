El entrenador del Cádiz desconfía del mal arranque liguero del Cartagena

El entrenador del Cádiz, Paco López, afirmó este viernes sobre el partido del domingo en el estadio del Cartagena que, “a pesar de su situación actual” -penúltimo con 3 puntos-, el conjunto departamental “ha merecido ganar muchos partidos”, por lo que espera un encuentro "dificilísimo".



"Va a ser un partido dificilísimo, como los que hemos jugado hasta ahora. La igualdad que hay en la competición es tremenda; los favoritismos no valen absolutamente para nada", manifestó en rueda de prensa el técnico cadista.



Subrayó que el conjunto entrenado por Abelardo Fernández es "un gran equipo", que presenta jugadores "con mucha experiencia" en Segunda División, por lo que han analizado su “potencial” y sus “puntos débiles”.



Para el partido del domingo, el Cádiz tiene la baja del centrocampista chileno Tomás Alarcón, que se “ha caído por una molestia”, precisó Paco López, y siguen sin estar disponibles el medio Óscar Melendo y el delantero Roger Martí, quienes continúan con su proceso de recuperación de sendas lesiones.



El técnico del conjunto gaditano avanzó que el delantero Carlos Fernández, uno de sus refuerzos y que llegó lesionado en agosto, va a participar en el entrenamiento de este sábado, “que ya es una buena noticia", aunque no dio ningún plazo para su posible debut.



Sobre la situación del Cádiz, duodécimo clasificado con 6 puntos, señaló que, “evidentemente”, les habría “gustado tener mejores resultados”, después de sumar una sola victoria -hace dos jornadas en Castellón (1-3)- en cinco partidos de Liga.



"Yo confío mucho en este equipo, que sigue en un proceso de mejora. Nos tenemos que poner las pilas y exigirnos en cada entrenamiento y cada semana, y es lo que estamos haciendo", apostilló López.



Sobre la tarjeta roja que vio en el pasado encuentro en casa ante el Racing Ferrol (0-0), el valenciano recordó que ha sido su primera expulsión en el fútbol profesional y que le dijo al árbitro "'venga ya', a una distancia de unos 50 metros, por no sacar un córner".

