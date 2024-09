Salud niega que haya "caos" en la sanidad andaluza y solo ve "incidencias"

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha negado este viernes en Córdoba que la sanidad pública andaluza esté sufriendo una situación de "caos" este verano, asegurando que, en todo caso, se están produciendo "incidencias" propias de la época estival.

En este sentido y declaraciones a los periodistas, Hernández, quien ha ofrecido una conferencia en el marco de los 'Desayunos de Diario Córdoba', ha dicho, a preguntas sobre las críticas de sindicatos, partidos y colectivos al Gobierno andaluz por el "caos" en su gestión de la sanidad pública, que ella no es partidaria de "utilizar palabras que tienen cierto sentido negativo", pues "un caos es algo muy importante".

Por eso, en primer término, ha recordado que "estamos en el Plan del Verano, que no termina hasta el día 30 de septiembre", y que constituye "una planificación que hacemos de la actividad" sanitaria estival, "basándonos en el año anterior o en los dos años anteriores", con el fin de "seguir prestando atención sanitaria a la vez que un tercio de la plantilla de los profesionales puede disfrutar de ese merecido descanso" durante las vacaciones estivales.

Lo que ocurre en tal tesitura, según ha argumentado, es que "puede haber incidencias, evidentemente", ya que se trata de "un sistema sanitario que presta asistencia a más de 8,5 millones" de andaluces, una población "que se incrementa en verano, precisamente por esa llegada de turistas", y "lo que intentamos hacer es llevar a cabo una "reorganización, una planificación y pueden haber incidencias, pero caos no hay. No hemos tenido ninguna situación caótica", ya que "no ha habido grandes incidentes".

Por otro lado, en cuanto a la falta de médicos, Hernández ha dicho que "quizás deberíamos plantearnos por qué hay jóvenes que tienen vocación de ser sanitarios y no consiguen acceder a los grados. Porque ser sanitario, incluso ser no sanitario y trabajar con sanitarios para ayudar a la población y para que tengan más salud, no es solo una profesión, es una forma de vida" y, para facilitar el acceso de "los jóvenes con vocación, deberíamos revisar, y en esto es importante el papel que tengan las universidades, deberíamos revisar para que puedan acceder a estos grados".

