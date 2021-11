Pablo Casado rechaza "solistas" en el PP y pide unidad: "Esto no es un talent show"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha defendido este domingo que el partido es "un gran equipo, una gran orquesta" donde "no caben los solistas" y ha señalado que "esto no es un 'talent show' de megalomanías", por lo que ha reclamado "unidad, humildad, tener las cosas claras y dedicarnos a lo nuestro", ha dicho.



En su discurso en la clausura del congreso del PP andaluz que ha reelegido este fin de semana a Juanma Moreno como presidente, Casado ha dicho que no se puede "arriesgar" la responsabilidad que tienen "en una hoguera de vanidades que no conduce a ninguna parte".



En un congreso que se ha visto salpicado por las polémicas de Génova con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la exportavoz en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo, el líder de los populares, que no ha hecho referencia expresa a ellas, ha asegurado que "el personalismo no cabe en el PP".



"Esto no es un 'talent show' de megalomanías, es un instrumento para mejorar la vida de la gente", ha incidido Casado, quien cree que "requiere de unidad, humildad, de tener las cosas claras y dedicarnos a los nuestro", ha dicho, solucionar los problemas de la gente.



También ha respondido al consejo que dio a Moreno la presidenta madrileña recomendándole que "vuele libre" con la convocatoria de elecciones, y se ha referido "a esos que enredan" para garantizar que el presidente de la Junta tiene su apoyo para convocar cuando quiera: "Juanma, tienes las manos libres para hacer lo que consideres que es lo mejor para España", le ha dicho.



Ha indicado que, aunque "a algunos les interesa mucho el tema de la fecha de las elecciones", nunca han hablado de fechas, ni cuando "salió el tema" por el intento de moción de censura en Murcia, que decían que podía desestabilizar a otros gobiernos del PP.



Casado ha explicado que ese día le dijo a Moreno por teléfono que tenía todo su apoyo para hacer lo que considerara oportuno, que pensara "primero en Andalucía y después en el partido".



"Lo que tenga que pasar en Andalucía lo decidió, lo ha decidido siempre y lo seguirá decidiendo Juanma y el PP-A", ha manifestado.



Es más, ha asegurado que "sinceramente" le da igual cuándo sean las elecciones en la comunidad porque tiene "la plena convicción de que va a arrasar" y su única duda es si será "una mayoría aplastante, una mayoría absoluta o directamente todos los andaluces" van a confiar en Moreno para consolidar el cambio.



Casado ha asegurado que tiene el "rumbo fijado" para gobernar en España, aunque a veces haga "más viento, más marejada", pero ha añadido: "Un mar en calma nunca ha hecho buen marinero".



Ha afirmado que él sabe lo que tiene que hacer y "nada ni nadie" le va a despistar de ese cambio y ha recordado que los españoles siempre han premiado al PP cuando ha estado "en lo importante" y cuando han pensado "a lo grande".

