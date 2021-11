Más de un centenar de personas protestan contra las violaciones por sumisión química

Más de un centenar de personas han protestado este sábado en la plaza de Ópera de Madrid para alertar de las agresiones sexuales que están teniendo lugar en bares y otros locales mediante "sumisión química" a las víctimas.



Según los datos ofrecidos a Efe por la Delegación del Gobierno, la cifra de asistentes a la concentración, organizada por varios colectivos feministas, ha sido de una 120 personas.



La protesta estaba convocada bajo el lema "Stop sumisión química, por un ocio nocturno seguro para las mujeres" y ha transcurrido con normalidad frente a un local donde una joven denunció este tipo de violación.



Una de las convocantes de esta protesta, la influencer Sindy Takanashi, ha explicado a Efe que el objetivo no es "boicotear" el ocio nocturno sino que este sector genere un "ambiente seguro para las mujeres".



En este sentido, ha relatado que han acudido cerca de 300 personas y ha denunciado el aumento de las violaciones por sumisión química en los locales de Madrid.



Takanashi reclama unos protocolos de actuación coherentes en estos casos y el apoyo de las víctimas por parte de los sanitarios y las fuerzas y cuerpos de seguridad.



También, pide que los locales de ocio nocturno colaboren en tratar de identificar dónde se dan este tipo de prácticas y que formen a sus trabajadores para que siempre se pongan del lado de las víctimas.



SE APAGÓ LA LUZ Y NO FUE CONSCIENTE DE NADA



La denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, se remonta a la madrugada del pasado día 7 cuando la joven estaba con un amigo de fiesta y fue invitada a varias consumiciones por el dueño del local.



Tiempo después la joven sintió "como si se apagara la luz y no tener consciencia de nada" y recuperó la consciencia cuando estaba siendo agredida por el camarero, según consta en la denuncia.



En ese local se habían producido con anterioridad dos hechos similares, según comprobó la víctima en redes sociales, lo que incluyó en la denuncia.



El dueño de este establecimiento ha negado los hechos en una conversación telefónica con Efe.



Fuentes policiales han explicado que la Policía Nacional cerró una de las investigaciones, la que se remonta a marzo, al revisar la declaración de los testigos y de las cámaras de seguridad.



80 DENUNCIAS AL MES EN MADRID



Según ha informado la Delegación del Gobierno con datos de la Policía Nacional, la cifra de agresiones sexuales en Madrid durante los tres últimos años se mantienen estables con una media de 80 denuncias al mes.



Los delitos sexuales que con más frecuencia se producen en la capital son los abusos sexuales, seguidos, a gran distancia, de las agresiones sexuales, el exhibicionismo y el acoso sexual.



En la mayoría de los delitos de índole sexual, el agresor se trata de una persona conocida en mayor o menor grado para la víctima; los casos en los que no existiría ninguna relación entre la víctima y el autor supondrían entre el 32 y el 37 % del total de los casos.



En los datos relativos a la sumisión química en muchas ocasiones las víctimas refieren no acordarse de nada de lo ocurrido o tener severas lagunas en su memoria.



En todos estos casos se activa el 'Protocolo de Actuación Coordinada de los Organismos Competentes en Materia de Agresiones Sexuales' con la finalidad de que el Médico Forense tome las correspondientes muestras de sangre y orina que permitan, en su caso, determinar la existencia de tóxicos en su organismo.



Dichas muestras son enviadas, conforme dicta el protocolo actual, al Laboratorio Químico-Toxicológico de la Unidad Central de Análisis Científicos de la Comisaría General de Policía Científica.



86 % DE CASOS RESUELTOS



Una vez que se reciben los informes emitidos, se observa que, en un elevado porcentaje de los asuntos tramitados, la sustancia que fundamentalmente se detecta es alcohol etílico en diferentes grados de concentración, según los casos, y en otras drogas de abuso o medicamentos.



Por otra parte, en algunas ocasiones la propia víctima manifiesta que una tercera persona le ha tenido que suministrar la sustancia en cuestión sin haber sido consciente de ello.



La eficacia de la Policía Nacional en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual en Madrid capital se sitúa en torno a un 86 % del total de asuntos tramitados e investigados.

