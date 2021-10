La Palma: Sánchez anuncia cobertura a los autónomos y agilización del reparto de ayudas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que el Consejo de Ministros aprobará la próxima semana medidas para dar cobertura a los trabajadores autónomos de La Palma y agilizar el reparto de ayudas de emergencia para los afectados por la erupción volcánica.



En la que es su quinta visita a La Palma desde el comienzo del proceso eruptivo en Cumbre Vieja el pasado 19 de septiembre, Pedro Sánchez ha indicado que, en atención a las reclamaciones de los autónomos de la isla, el Gobierno aprobará el próximo martes una disposición adicional para atender sus propuestas.



Además, el Consejo de Ministros tiene previsto autorizar una modificación presupuestaria del fondo de contingencia para acelerar el reparto de los recursos contemplados en el plan de empleo específico para La Palma, dotado de 63 millones de euros, y las ayudas para los sectores agrícola y pesquero, por 6,8 millones.



En una comparecencia sin preguntas celebrada tras asistir a la reunión diaria del comité director del Plan Especial de Protección ante Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca), Sánchez ha subrayado que todas las administraciones son conscientes de la angustia por la que están pasando los evacuados y aquellos que han perdido su casa.



"Les pido que no caigan en la desesperanza", ha dicho el presidente, prometiéndoles que su Gobierno va estar trabajando en La Palma en "codo con codo" con el resto de administraciones "todos y cada uno de los días que dure esta erupción y también después".



Al respecto, ha reiterado su palabra de que, en lo que concierne al Gobierno de España, la emergencia de La Palma no terminará el día que se apague el volcán, sino cuando la isla recupere la normalidad y se haya completado la reconstrucción de todo lo destruido.



Sánchez ha agradecido a los presidentes del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), y del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata (PP), y a los alcaldes de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte los esfuerzos que todos están realizando para "remar juntos en la misma dirección" en estas circunstancias.



"No solo es lo que nos piden los palmeros, es lo que merecen", ha enfatizado, seguro de que ese clima de colaboración continuará, porque además tiene detrás "la solidaridad del pueblo español".



Asimismo, ha puesto en valor de nuevo el trabajo de los servicios de emergencia y de los diferentes organismos científicos desplegados en la isla, "servidores públicos" todos ellos a los que ha atribuido el mérito de que en esta catástrofe natural no haya que lamentar vidas perdidas.

