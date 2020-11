Jiménez Barrios ve esqueléticos presupuestos de la Junta en Campo de Gibraltar

El presidente de la Ejecutiva provincial del PSOE de Cádiz, y parlamentario andaluz, Manuel Jiménez Barrios,junto al secretario general del PSOE en Algeciras y presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Juan Lozano, han anunciado hoy en una rueda de prensa en Algeciras que presentarán una batería de enmiendas a los presupuestos andaluces para tratar de rescatar a la comarca del olvido y recordarle al Gobierno andaluz que los campo gibraltareños existen. Ambos comparten preocupación por unas cuentas en las que la comarca está ausente cuando precisamente está necesitada de partidas extraordinarias, no solo para atender la crisis sanitaria, sino para compensar los efectos del Brexit, al que parecen haber olvidado las administraciones gobernadas por el PP, tanto la Junta como el ayuntamiento de Algeciras.

Al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, se han dirigido ambos para reclamarle que ejerza de altavoz ante su partido y haga reconsiderar a Moreno Bonilla sobre el abandono que la comarca sufre en proyectos muy esperados y que no encuentran reflejo en los presupuestos andaluces como el Centro de Interpretación Paco de Lucía y el Conservatorio de Música Paco de Lucía, el nuevo Centro de Salud La Bajadilla, el Centro para la Innovación tecnológica de la industria, entre otros.

“Si estos presupuestos siempre son importantes, ahora son excepcionales y necesitan ser extraordinariosporque la gente reclama certidumbre,liderazgo y medidas que acompañen lo que está ocurriendo”, ha aseverado Jimén Barrios que advierte “esto no es una pelea de políticos, quién dude solo tiene que introducir en Google presupuestos Junta Andalucía comarca Campo de Gibraltar y ver qué hay, solo dos referencias a la sede judicial y a un proyecto de formación con Jere”.“Si para la provincia son raquíticos para esta comarca son esqueléticos”, sentencia.

Ante las medidas adoptadas por la comunidad autónoma, considera el dirigente socialista que “son fruto dela falta de actividad del Gobiernoandaluz”y en este sentido, ha reclamado másrastreadores, más PCR´s, más Atención Primaria y refuerzo de personal sanitario así como ayudas para los pequeños comerciantes, la hostelería y las empresas turísticas que van a verse muy afectados por la situación generada.

Recuerda JiménezBarrios que “el PSOE se ofreció a negociar y pactar con el PP los presupuestos para que no tuviesen que depender de la ultraderecha y someterse a sus postulados en un momento tan difícil pero parece ser que ya han elegido”.

El presidente del PSOE de Cádiz ha criticado “las caravanas de políticos del PP reclamando cosas que después no vienen en los papeles” y en este sentido, ha apuntado al plan Andalucía en marcha “que es puro bluf” retando a Landaluce a que encuentre el acuerdo de consejo de Gobierno donde se apruebe dicho plan “y si lo encuentra vendré a decir que me he equivocado”.

En la misma línea, ha afeado al alcalde que sea “beligerante con el Gobierno de España y mudo a la hora de hablar de las reivindicaciones necesarias para el Campo de Gibraltar respecto a las competencias de la Junta”. Y ha puesto de ejemplo el plan de las 112 de contingencia al Brexit anunciadas hace más de un año por el nuevo ejecutivo andaluz de la derecha de las que se han olvidado absolutamente en los presupuestos cuando son muy necesarias pues el Brexit se suma a la incertidumbre de la pandemia. Al respecto, ha apuntado algunas de las medidas que se contemplaban en ese plan y que no tienen sostén alguno en las cuentas andaluzas como los proyectos de inserción laboral, las iniciativas de la ITI para la empleabilidad, el plan especial de formación específico, los planes de recolocación para lasempresas antes las perdidas por el Brexit, los estímulos a los autónomos ante el riesgo Brexit,las mejoras en carreteras de Jimena, Castellar y San Martín del Tesorillo, o la ampliación de la subestación de Los Barrios.“¿Dónde está todo eso? Iban a hacer un IES en Los barrios o la ampliación del Antonio Machado o el de los Arcos en Algeciras, pero hay alguien que encuentre esas partidas”, ha señalado.

Así, el dirigente socialista ha asegurado que “lo haremos a través de las enmiendas ya que no nos han dejado participar con humildad y lealtad desde nuestra experiencia de Gobierno y no se dan cuenta de que ahora más que nunca hay que estar unidos”.No obstante, ha advertido de que “no podemos permitir el engaño y entendemos que no es momento de descalificaciones sino de explicaciones, que aclaren por qué abandonan así a la comarca pues hasta en la ITI con 389 millones que logramos los socialistas y que ha dado pie a muchas actuaciones en toda la provincia, no hay nada para el Campo de Gibraltar”.

Por su parte, Juan Lozano ha mostrado la solidaridad y cariño hacia los enfermos de Covid con un especial recuerdo hacia los afectados de la residencia Miramar,donde hay más de 60 casos positivos y 11 fallecidos. Lozano ha exigido “claridad a la Junta pues aunque dicen que está medicalizada, no nos hemos enterado en qué consiste eso, si hay más profesionales y recursos para hacer que nuestros mayores se sientan seguros y protegidos”.

Respecto a las 112 medidas de contingencia Brexit, demanda unos presupuestos que recojan al menos el 70 por ciento de esas medidas y en especial, sobre los 4 millones de euros destinados a los ayuntamientosdel Campo de Gibraltary que los hicieron desaparecer, ha criticado que sea una suma de “quita y pon” en lo que ha sido “un verdadero timo del tocomocho”. “Si han recibido 1.800 millones del Gobierno de España cómo se han permitido retirar los 4 millones de euros, una cantidad que ya era ridícula para los ayuntamientos,ahoraesperamos que en 2021 sea verdad y acumulativa. Pediremos 8 millones de euros para compensar los que quitaron de 2020”, apunta.

El secretario local también se ha preguntado qué ha pasado con los 6 millones para el saneamiento de la ciudad de Algeciras que la consejera anunció junto al alcalde, a quien también reclama saber dónde está la partida de 4,5 millones para el Centro de innovación Tecnológica en colaboración con la UCA y el Puerto, el conservatorio que es una promesa a los padres y alumnado o el centro de salud de la Bajadilla.

Lozano ha puesto a Landaluce frente al espejo al reclamarle coherencia en su discurso político. “Exigimos que esas partidas aparezcan con nombre y apellidos,la ciudad de Algeciras tiene que aparecer, si no es que Algeciras no existe, como diceel alcaldecuando habla de los PGE”, ha incidido.

El Presidente del Partido Popular de Algeciras ha salido al paso de las críticas recibidas hoy por parte de Juan Lozano y Jiménez Barrios, donde “el argumento del día ha sido utilizar los presupuestos de la Junta de Andalucía, para criticarme, por desenmascarar los presupuestos fantasmas del gobierno de Pedro Sánchez para el Campo de Gibraltar”.

“Juan Lozano utiliza a Jiménez Barrios y la semana pasada a Cándida Verdier, para intentar escudarse tras ellos, ya que el que parecía que iba a ser el líder del Campo de Gibraltar, después de acatar decisiones tras los presupuestos del Estado, ha quedado relegado a ser un peón socialista”.

“Hubiésemos agradecido una visita del Sr. Jiménez Barrios cuando era Vicepresidente socialista de la Junta de Andalucía de Susana Díaz, para anunciar alguna inversión en Algeciras o la comarca del Campo de Gibraltar, pero no fue así. Ahora que Juanma Moreno tiene en cuenta a nuestra ciudad y se firman convenios de obras necesarias, lo critican”, señala José Ignacio Landaluce.

Entre los temas criticados por parte del Partido Socialista, indicando que no se recogen en los Presupuestos de la Junta de Andalucía están, principalmente las obras del Conservatorio Paco de Lucía, los 4 millones destinados a medidas contra el Brexit, las obras de Saneamiento de la ciudad de importe 6 millones de euros, así como el Centro de Salud de La Bajadilla.

“Parece que les fastidia que se hagan cosas en nuestra ciudad, y se está demostrando realizando obras que habían sido demandadas hace muchos años, pero solo hacía falta voluntad política, cosa de la que carecen los socialistas”.

“Si Jiménez Barrios quiere venir a Algeciras a hacer una buena gestión, que haga una llamada a sus compañeros de Madrid, para que le indiquen donde están los 300 millones fantasmas de la Algeciras-Bobadilla, y si es verdad que están, cosa que dudo, que los cuantifiquen con nombre y apellido”.

Por último Landaluce, ha criticado a Jiménez Barrios que “durante su época como Vicepresidente de la Junta de Andalucía socialista, la única inversión que realizaba en Algeciras, era lo que pagaba para tomar café”.