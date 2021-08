"En la administración paralela era más interesante engordarla que prestar un servicio"

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, defiende la publicación de las auditorías al sector público instrumental de la Junta de Andalucía, que presenta como "un compromiso electoral" y su propia realización con el argumento de que "eso en la empresa privada pasa hace décadas".

Marín pone el acento en "una administración paralela que estaba hecha a imagen y semejanza del Partido Socialista, donde era más interesante el subsidio y criar entes y engordar la administración pública que realmente prestar un servicio", en el transcurso de una entrevista con Europa Press.

La publicación de las auditorías del sector público de la Junta es uno de los gestos con que ha concluido el Gobierno andaluz el curso político en julio, compromiso alcanzado con Vox cuyo cumplimiento ha reclamado de forma reiterada.

Cuando se le preguntan a Marín por las consecuencias de estas auditorías, asegura que éstas "tienen que ser para mejorar la gestión de los servicios públicos en nuestra Comunidad Autónoma", mientras reivindica su realización al advertir de "cuándo se ha hecho una auditoría en un ente público o en una comunidad autónoma o en una diputación". "Nunca", concluye, porque "es un concepto que parece que no existía".

"Racionalizar el sector público es prestar un mejor servicio y algunos lo confunden con destapar casos de corrupción o con despidos masivos y eso no es una auditoría", precisa y concluye que "quien habla así es porque nunca ha hecho una auditoría en su vida", mientras considera este trabajo de evaluación externa como "darte una posición de tu empresa y decir cómo puede funcionar mejor para conseguir el objetivo que te has marcado".

Marín explica que a partir de las auditorías el Gobierno andaluz tiene que poner en marcha "un plan de actuación" para el que, asegura, van a recabar la opinión de los grupos parlamentarios. "Este Gobierno ha dicho que no lo va a hacer solo, sino que lo vamos a llevar al Parlamento en una comisión parlamentaria para que todo el mundo pueda participar y todo el mundo pueda expresarse porque no sabemos quién va a gobernar Andalucía en 2022".

"¿Por qué tengo yo que condicionar las políticas de otros? Participemos todos y busquemos las soluciones y al final el resultado tiene que ser que se preste un mejor servicio y que cada pieza esté en su sitio", prosigue aseverando Marín sobre la contribución de las auditorías al sector público de la Junta.

"NO VAMOS A PONER A GENTE EN LA CALLE PARA QUE NOS CUESTE 82 MILLONES"

Preguntado por la exigencia de Vox de que las conclusiones de las auditorías se traduzcan en despidos en el sector empresarial, el vicepresidente de la Junta afirma que "no se han enterado, tenemos 500 trabajadores menos que hace un año, pero se va haciendo de forma racional" y apunta en este sentido el ejemplo de la Fundación Mediara, adscrita a su departamento, la Consejería de Justicia.

"Hay que disolverla. Hay dos trabajadores por lo que indemnización y a casa; que uno es funcionario, pues se incorpora en la Administración de Justicia y no tengo que darle indemnización", afirma Marín.

"Lo que no vamos hacer es poner a gente en la calle para que después nos cueste 82 millones de euros, como nos costaron los trabajadores de la Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo) y tenerlos después que incorporar y no poder trabajar porque los trabajadores tienen unos derechos adquiridos y porque hay una maraña de convenios colectivos firmados en la administración de la Junta de Andalucía brutal, en la administración paralela", argumenta Marín.

"Te vas por ejemplo a la Agencia Idea y tiene 14 convenios diferentes", apunta Marín como una de las revelaciones aportadas por las auditorías, a la que suma el hecho de que "hay algunas entidades en las que había un sueldo medio de 50.000 euros para todos los trabajadores y daba igual el lugar en el que trabajara".

"Hay que hacer que la gente trabaje donde tiene que estar y a mí como trabajador me gustaría que me dejaran desempeñar mi labor donde me corresponde y si soy arquitecto por qué tengo que estar sellando papeles si hay una vacante de arquitecto en la Consejería de Justicia o de Infraestructuras", traslada Marín sobre los hallazgos destapados en la gestión de los recursos humanos de las empresas públicas de la Junta.

"¿Cuánto dinero de los andaluces se ha tirado por esas decisiones y cuánto sufrimiento se ha podido ahorrar a todas estas personas, que son más de 1.000 trabajadores?, asegura el vicepresidente andaluz, quien augura que "ya nadie va a entrar como se ha estado entrando antes aquí".

"Esto es lo que ha pasado y lo que las auditorías están poniendo de manifiesto, el despilfarro, duplicidades, descontrol absoluto, descertificaciones de fondos, siete millones ochocientos mil euros que vamos a tener que descertificar en la agencia Idea y otros seis millones que nos va a caer de multa por otra", argumenta Marín para trasladar las revelaciones de las auditorías del sector público.

"Igual algunos piensan que políticamente es más fácil decir no hago nada, pero nosotros vamos a cumplir la ley y a garantizar a todo el mundo que vamos a cumplir la ley, a partir de ahí que cada uno opine porque opinar es gratis", remacha Marín.