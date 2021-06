Juanma Moreno comparecerá en Parlamento en julio para abordar la situación regional

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves que comparecerá a petición propia en el próximo pleno del Parlamento, el primero del mes de julio, para abordar la situación de la comunidad autónoma y poder analizar lo ocurrido durante este año.



Así lo ha asegurado durante su respuesta a la pregunta del PP en la sesión de control parlamentario, en la que ha mostrado su deseo de "tener un debate conjunto de los grupos parlamentarios" y "observar cuáles son las propuestas de sus señorías, que es el gran objetivo que tenemos en nuestra tierra".



"La transparencia, la comunicación y el diálogo son instrumentos fundamentales, en especial en estos tiempos, por eso quiero volver a comparecer para entablar un diálogo fructífero con sus señorías", ha aseverado.





El presidente andaluz ha repasado en su intervención la reunión que mantuvo el pasado jueves con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha insistido en que el diálogo tiene que ser "fundamental" para "evitar el riesgo de desigualdades entre los territorios para salir de la crisis".Aunque ha opinado que el encuentro "se hizo tarde" ha defendido también que "llegó en un momento oportuno, puesto que es necesario todo el apoyo para impulsar la recuperación".Se ha referido a los fondos europeos para afirmar que "no pueden ser gestionados de manera centralizada" puesto que necesitan "de la particularidad de cada territorio y de la participación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos"."Solo pueden ser viables si conseguimos capilarizar esas ayudas e iniciativas por todos los rincones de nuestra tierra", ha dicho Moreno, que ha garantizado que volverá a insistir en la necesidad de poder cogestionar los fondos "cogobernando conjuntamente con el resto de administraciones públicas".El presidente andaluz, que ha sostenido que la coordinación con el Gobierno central ha sido "manifiestamente mejorable", ha recordado la solicitud de activación de la mesa bilateral contemplada en el Estatuto de Autonomía, "de primerísimo nivel para abordar cuestiones del máximo interés"."No podíamos aceptar de ninguna manera que hubiera mesas con otras comunidades, y no sería razonable que Cataluña la tenga y nosotros no", ha argumentado Moreno, quien ha alertado sobre que "empiezan a sonar tambores de trato excepcional financiero" a esta comunidad y ha instado a "estar alerta".Por su parte el portavoz del PP, José Antonio Nieto, ha destacado la "búsqueda de acuerdos permanente" de Moreno con otros grupos y ha mostrado su confianza en que la oferta de diálogo de los nuevos responsables del grupo socialista "sea sincera"."Espero que no sea una estrategia para ganar tiempo ante el miedo a unas elecciones andaluzas que les vendrían muy mal", ha deseado, a la vez que ha reclamado a los socialistas "más autonomía" de Ferraz para "valorar las necesidades de Andalucía por encima de otros intereses políticos".