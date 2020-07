Más del 92% de los estudiantes examinados en la US supera la PEvAU

El 92,35% de los estudiantes que se han examinado en la convocatoria ordinaria de la PEvAU en las sedes de la Universidad de Sevilla ha superado la Fase de Acceso a la Universidad. El número total de estudiantes matriculados de la PEvAU en la US para esta convocatoria, celebrada los días 7, 8 y 9 de julio de 2020, ha sido de 11.064.

En datos absolutos, de los 8.931 estudiantes matriculados en las Pruebas de Acceso y Admisión han conseguido superar la prueba un total de 8.162, mientras que 93 no se han presentado. Sólo la Fase de Admisión fue realizada por 2.133 alumnos.

Los estudiantes que han obtenido mejores calificaciones en la PEvAU han sido Marta Pérez Galán, del IES Bajo Guadalquivir; Inés Pulido Pérez, del IES La Campiña; y Miguel Pérez Correa, del CDP Santa Ana. Todos han alcanzado un 9,975 en la Fase de Acceso y un 13,975 como nota de admisión.

Además, destaca el caso de la alumna Alicia Ruano Castaño, del IES Fernando de Herrera, que ha obtenido una calificación de 10 en todas y cada una de las materias de la fase de acceso y en dos de las materias de admisión. Su Nota de Admisión es de 13,970

La nota media de los estudiantes que han realizado las Pruebas de Acceso y Admisión ha sido de 7,663 en el caso de las mujeres y de 7,463 en el caso de los hombres.

La Universidad de Sevilla ha comunicado las notas a todos los estudiantes que han realizado la PEvAU en sus sedes a través de mensaje SMS y correo electrónico personalizado. Además, pueden conocer sus resultados mediante consulta personalizada en la Secretaría Virtual de la Universidad de Sevilla (SEVIUS) y obtener su tarjeta PEvAU oficial con sello electrónico en la Sede electrónica de la US.



Las Pruebas se han desarrollado con todas las garantías de seguridad sanitaria para preservar la salud tanto del estudiantado como de todo el personal (profesorado y personal de administración y servicios) del Tribunal único de la Universidad de Sevilla frente a la COVID-19. No se han registrado incidencias en las 30 Sedes establecidas (18 en Sevilla capital y 12 comarcales) por la US.