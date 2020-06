Detenido de nuevo un osteópata burgalés por abusos sexuales

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número n1 de Villarcayo (Burgos) ha ordenado detener a un osteópata como supuesto autor de abusos sexuales a al menos ocho clientas que acudían a su consulta o a clases de yoga que impartía contratado por ayuntamientos de la zona, tras la investigación iniciada después de ser detenido en febrero.



Según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el arresto fue ordenado el jueves pasado, se hizo efectivo este domingo por la tarde por agentes de la Guardia Civil y se espera que el detenido pase a lo largo de este lunes a disposición judicial.



El sospechoso había sido arrestado en febrero, tras ser denunciado por una mujer que relató que sufrió tocamientos de carácter sexual en una sesión de masaje con fines terapéuticos.





Sin embargo, tras prestar declaración, el hombre quedó en libertad aunque investigado en una causa por abuso sexual.La investigación desarrollada a partir de ese momento ha revelado la existencia de al menos ocho posibles víctimas y la entidad de los abusos que pudieron sufrir.Por esa razón, la magistrada instructora, que en los últimos días había autorizado un registro en el domicilio del investigado, ordenó el pasado jueves su detención como presunto autor de siete delitos de abusos sexuales en diferente grado que podrían suponer, según el Código Penal, una pena de entre 10 y 28 años de prisión.Tras su detención, el hombre pasará a disposición judicial para prestar declaración en relación con los nuevos hechos conocidos antes de que la jueza decida si ingresa en prisión o no y si se acuerdan otras medidas cautelares.Mientras tanto, la investigación sigue abierta porque no se descarta la existencia de más víctimas que no hayan denunciado por miedo o desconocimiento