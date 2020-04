"Sánchez está abusando del estado de alarma en algunos momentos"

El presidente andaluz, Juanma Moreno, no ve "razonable" que el estado de alarma se prolongue "prácticamente hasta finales de junio" y ha señalado que el presidente, Pedro Sánchez, "en algunos momentos está abusando de ese formato", por ejemplo, al no hacer partícipes a las comunidades.



"Espero que el estado de alarma se utilice el tiempo estrictamente necesario, no puede ser indefinido, es un estado de excepción, no podemos extenderlo más allá de lo razonable", ha dicho Moreno en Onda Cero, donde ha explicado que ve "voluntad" de alargarlo hasta final de junio y eso no le parecería "razonable".



El jefe del Ejecutivo andaluz considera que "lo lógico" es que si se sigue con la buena tendencia en los datos "dentro de poco más de un mes" hubiera "cierta tranquilidad" y se levantara el estado de alarma, recuperando las comunidades "espacio de decisión" pero siempre coordinado por el Gobierno central.



Ha indicado que él sigue siendo partidario de que en una pandemia haya un principio de "coordinación, planificación y un liderazgo" de la Administración central, aunque ha lamentado que está "erosionado porque no se ha ejercido de una manera transparente".



Por otra parte, sobre la comisión parlamentaria en Andalucía para un pacto por la recuperación, Moreno no ha descartado que la pueda presidir el PSOE pero ha dicho que hay varias peticiones, como la de Ciudadanos, por lo que queda en manos de los grupos la decisión.



Ha valorado la "actitud positiva" de la líder del PSOE, Susana Díaz, y ha explicado que el Gobierno andaluz ha mantenido "información constante" con los grupos, lo que ha creado "un clima de confianza" con la oposición que no se da en el ámbito nacional.