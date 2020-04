EPA: La Junta avisa de una pérdida de empleo "mucho mayor"

La Junta de Andalucía ha señalado este martes que la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre, con un aumento del paro de 12.800 personas, "no refleja fielmente" los efectos de la crisis del coronavirus en el mercado laboral andaluz, que prevén que "desgraciadamente es mucho mayor".



El secretario general de Empleo, Agustín González, ha recordado en un audio remitido a los medios de comunicación que los resultados de la EPA deben considerarse como una media trimestral, cuando sólo los últimos quince días de marzo se incluyen en el confinamiento.



"Los datos de la EPA no pueden ofrecer una imagen real de la situación actual del mercado de trabajo", ha indicado González, quien ha añadido que tampoco recoge el efecto de los ERTE, ya que todavía considera a los afectados como ocupados.



Según el dirigente de Empleo, sí deja "intuir tendencias" como una fuerte pérdida de empleo, el aumento del paro en el sector servicios o que la industria "resiste" mejor por los ERTE.



González considera que habrá que esperar a los datos de paro de abril o a la EPA del segundo trimestre para analizar con exactitud el impacto del confinamiento en el empleo.



Ha manifestado que los datos del sector servicios confirman los motivos de la Junta para reclamar al Gobierno central que se articulen medidas para los trabajadores eventuales que en estas fechas tenían "una clara opción" de emplearse.



Además, ha insistido en que es "más necesario que nunca" contar con fondos para políticas activas de empleo, por lo que no "comprende" por que se han "restado" unos 200 millones.