Miles de andaluces claman en las calles contra el "genocidio televisado" en Gaza

Miles de andaluces han salido este fin de semana a las calles para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino y su repulsa ante el "genocidio televisado" que, a su juicio, se está produciendo en la franja de Gaza ante la ofensiva de Israel.



Tras las concentraciones que se produjeron ayer en localidades de Sevilla, Almería, Huelva o Jaén, este domingo unas 500 personas se han concentrado en Cádiz contra el "genocidio de Israel en Palestina" y en la Plaza de San Antonio se ha formado una bandera de Palestina a través de un mosaico humano, según han informado los organizadores.



Ana Sánchez, de la organización Cádiz por Palestina, ha señalado a los periodistas que muchas personas se preguntan que "cómo es posible que esté habiendo un genocidio televisado" en la franja de Gaza y ha pedido al Gobierno español que "ponga fin al comercio de armas con Israel".



En Málaga, unas 3.000 personas según los convocantes, 750 según la Subdelegación del Gobierno, han salido a la calle para protestar contra el "genocidio" en Gaza y pedir al Gobierno español el fin del comercio de armas con Israel y la ruptura de las relaciones con ese país.



La marcha ha partido este mediodía de la céntrica plaza de la Marina, donde también ha concluido con la lectura de un manifiesto acordado a nivel estatal, y a ella han asistido los participantes en la acampada en la Universidad de Málaga en apoyo a Palestina.



Desde el pasado diciembre se han celebrado en Málaga al menos cuatro manifestaciones en apoyo a Palestina. "No se puede dejar de salir a la calle", ha demandado Eva Nieto, portavoz en Málaga de la Coordinadora Andaluza con Palestina, mientras que muchos de los asistentes han portado banderas de Palestina o han llevado las tradicionales 'kufiyas'.



Por su parte, en Granada, la marcha ha comenzado a las 13.00 horas desde los Jardines del Triunfo y ha recorrido la céntrica Gran Vía con un especial protagonismo de los universitarios que desde el pasado 8 de mayo mantienen una acampada en el Campus Fuentenueva en solidaridad con el pueblo palestino.



Con numerosas banderas palestinas y una pancarta que recuerda los 40.000 "asesinados" de este conflicto, los manifestantes han pedido la caída del sionismo y solidaridad con las víctimas y han coreado lemas como "no es terrorismo, es resistencia".



La portavoz de la Asamblea de Estudiantes por Palestina, María Sánchez, ha explicado a EFE que a esta marcha se sumará este domingo un concierto solidario antes de que los universitarios terminen su acampada, ya el lunes, y después de que la Universidad de Granada anunciase el viernes su ruptura con centros de Israel.



Asimismo, cerca de dos centenares de personas se han concentrado en Córdoba en una marcha por las principales vías de la ciudad para rechazar la ofensiva de Israel en Gaza con lemas redundantes como "no es una guerra, sino un genocidio".



Estas marchas se suman a las protagonizadas ayer por miles de andaluces en municipios como Sevilla y Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Jaén, Aracena (Huelva), Nerja (Málaga), Salobreña (Granada) y Almería para mostrar su solidaridad con el pueblo de Palestina, mientras que para la semana próxima se desarrollarán acciones en la capital de Huelva.



Por otra parte, la Coordinadora Andalucía con Palestina ha denunciado en un comunicado que la Policía requirió la documentación a varios de los participantes en la manifestación que recorrió ayer Sevilla, lo que ha calificado de "atropello antidemocrático".



Entre aquellos a los que se le requirió la documentación estaba Isidoro Moreno, catedrático emérito de Antropología, de 80 años, quien, según la coordinadora, fue conminado deliberadamente a ponerse bajo el sol "con la falsa excusa de que estaba taponando una vía de evacuación en plena plaza y en una zona peatonal donde no transitan vehículos" y que fue denunciado por el agente, manifestando Moreno su disconformidad.



Desde la Plataforma de Solidaridad con Palestina y la Coordinadora Andalucía con Palestina han lamentado estos hechos que evidencian una intimidación regida por el odio y la animadversión contra los manifestantes.

