Arantxa del Sol, su significativo mensaje en su 52 cumpleaños

Día marcado en rojo en el calendario de Arantxa del Sol, que este lunes 20 de mayo cumple 52 espectaculares años. Alejada de los focos desde que confesó que le había dado una colleja a Ángel Cristo Jr. en 'Supervivientes' por contar al resto de sus compañeros que su novia Ana Herminia habría mantenido una relación con Finito de Córdoba -un gesto que Mediaset no ha pasado por alto, 'vetando' a la modelo en las galas del reality- la presentadora está arropada por su familia y recuperando el tiempo 'perdido' tras más de 50 días en Honduras.

Tan unida como siempre al torero a pesar de que la pareja de Ángel Cristo haya confirmado que Juan quiso tener algo con ella hace muchos años -y al descubrir que era virgen 'dio la espantá'-, Arantxa ha comenzado el día de su cumpleaños con su marido disfrutando de una de las cosas que más ha echado de menos en los Cayos Cochinos: un delicioso chocolate con churros de su churrería favorita en Córdoba, donde reside junto al torero y su hijo menor, Juan Rodrigo. "Comenzando el día en la mejor compañía" ha escrito en redes sociales, donde ha compartido una imagen de lo más sonriente junto a Finito de Córdoba.

De lo más activa en redes sociales tras una semana 'desaparecida', Arantxa ha querido agradecer el apoyo incondicional de sus seguidores. "¡Qué afortunada soy por teneros!"; "No imagináis la fuerza que me transmitís"; "Solo por vosotros merece la pena"; "Qué suerte la mía" han sido alguna de las frases de agradecimiento con las que ha acompañado algunos de los mensajes de felicitación que ha recibido en su cumpleaños y que no ha dudado en repostear orgullosa.

Abriendo su corazón, Arantxa ha lanzado un potente mensaje con el que ha revelado cómo se encuentra tras su polémico paso por 'Supervivientes' y su tenso enfrentamiento con Ángel Cristo y Ana Herminia: "Hoy celebro 52 maravillosos años de vida. Otra vuelta al Sol. La felicidad que hoy siento al mirar hacia atrás y ver el camino recorrido, lleno de amor y crecimiento es fascinante" ha confesado, reconociendo que "cada momento compartido con mi familia ha sido un regalo, y hoy, más que nunca, celebro la alegría de estar rodeada de quienes amo en este día. ¡Por muchos años más juntos!".

